Španělsko po konci nouzového stavu zachraňuje letní sezónu. Turisty do země láká i Nadal s Alonsem

Nouzový stav zavedený kvůli pandemii koronaviru trval ve Španělsku téměř sto dnů. Počty nově nakažených ale v posledních týdnech výrazně poklesly, v neděli tak jedna z nejhůře zasažených zemí v Evropě vstoupila do stavu takzvané „nové normality“ a otevřela se také zahraničním turistům. Zatím jich jsou jen stovky, španělská vláda ale spoléhá na věrné turisty z Británie a Německa i rozhýbání domácího cestovního ruchu. Madrid 7:33 23. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukončení nouzového stavu bylo v neděli patrné na mnoha koutech Španělska. Poprvé od 14. března mohli lidé cestovat mezi jednotlivými regiony, pláže v oblíbených turistických destinacích se tak brzy zaplnily | Zdroj: Reuters

Ukončení nouzového stavu bylo v neděli patrné na mnoha koutech Španělska. Poprvé od 14. března mohli lidé cestovat mezi jednotlivými regiony, pláže v oblíbených turistických destinacích se tak brzy zaplnily a zdaleka ne na všechny se dostalo. Jak popisuje deník El País, mnozí návštěvníci se po příjezdu k pobřeží museli obrátit a odjet pryč – pláže už byly pro nově příchozí uzavřené, aby se tak zabránilo jejich přehlcení.

Jestli nechcete problémy, prodlužte si STK a řidičák, radí ministerstvo. Řada zemí nařízení nepřijala Číst článek

„Na ukončení nouzového stavu je nejdůležitější umožnění cestování mezi regiony, mnozí díky tomu o víkendu balili kufry – nejen proto, aby se dostali na pláže. Řada lidí totiž poslední tři měsíce nemohla vidět rodinu a blízké, kteří žijí v jiných regionech. Po dobu 98 dnů nebylo možné se volně přesouvat, na konec nouzového stavu proto všichni čekali,“ popisuje nálady ve společnosti spolupracovnice Českého rozhlasu ve Španělsku Ľubica Zlochová.

Španělé se nicméně museli smířit s jedním paradoxem – zatímco se kvůli nemožnosti cestovat mezi regiony lidé stále nemohli vidět s blízkými, do země už od minulého pondělí začali proudit turisté z Německa. Šlo o výjimku vyjednanou španělskými úřady, které umožnily německým turistům přiletět na Baleárské ostrovy a otestovat tak i připravenost letišť nebo hotelů na příjezd lidí ze zahraničí.

Další skupiny turistů začaly do země přijíždět v neděli, kdy po 14 týdnech oficiálně skončilo uzavření hranic pro lidi z ostatních evropských států. Do Španělska mohou přicestovat bez nutnosti nastoupit do 14denní karantény, zatím jich je ale velmi málo a se stoprocentním rozjetím turistické sezóny Madrid nepočítá ani v červenci.

Španělsko, které je spolu s Itálií a Velkou Británií nejhůře zasaženou zemí koronavirem v Evropě, se ale nevzdává – snaží se přesvědčit Evropu, že lidem dokáže zajistit bezpečnou dovolenou.

Poté, co se pláže zaplní, policisté na místo umisťují cedule, podle kterých už je pláž pro další návštěvníky uzavřená | Zdroj: Reuters

Lákání turistů

Díky speciálnímu vládnímu programu, který umožnil dřívější přílet německých turistů, se Baleárské a Kanárské ostrovy staly prvními španělskými regiony, kde začal cestovní ruch pomalu ožívat. Zatím je ale brzy na to říct, jestli s ohledem na uplynulé tři měsíce turisté budou mít o dovolenou ve Španělsku zájem a podaří se ekonomickou situaci zachránit.

Jaká opatření platí při cestě do Španělska a dalších zemí Evropy? Podívejte se na přehled zpracovaný redakcí iROZHLAS.cz.

„Během neděle přiletělo jen zhruba deset procent obvyklých letových linek. Dorazilo několik desítek turistů – například na Mallorku, Kanárské ostrovy nebo na jih Španělska do Malagy. To je ale stále jen malá kapka. Cestovní kanceláře nebo hotely nečekají, že by se tento měsíc situace výrazněji pohnula. Spíše to bude až od 1. července, až se sezona oficiálně nastartuje,“ říká Zlochová.

Cestovní ruch se na španělském hrubém domácím produktu podílí zhruba 12 procenty. Vláda ví, že dopady koronavirové krize budou obrovské, snaží se proto z letní sezóny zachránit, co se dá.

Nalákat turisty ze zahraničí se snaží také nová vládní kampaň „Spain for sure“, která vykresluje Španělsko jako bezpečnou destinaci pro zahraniční turisty. V rámci kampaně vzniklo i nové video, ve kterém vystupují i takové tváře, jako například tenista Rafael Nadal nebo automobilový závodník Fernando Alonso.

Prozatím ale Madrid počítá hlavně s příjezdem „věrných“ turistů, kteří do Španělska cestují pravidelně.

„V prvních fázích zřejmě dorazí němečtí a britští turisté, kteří sem jezdí každoročně už desítky let i vícekrát během sezóny. Předpokládá se, že budou méně vystrašení, protože dovolená ve Španělsku je pro ně součástí jejich životního stylu,“ vysvětluje Zlochová. Turisté z jiných zemích pak podle očekávání španělských úřadů dorazí až na konci léta a v záři nebo říjnu.

Víc než kdy jindy tak Španělsko podle spolupracovnice Českého rozhlasu spoléhá na domácí turisty, kteří namísto cesty za hranice letos stráví dovolenou ve španělských letoviscích a tím domácí cestovní ruch podrží. Zatímco loni do země dorazilo přes 83 milionů turistů, letos se podle Zlochové předpokládá, že to bude jen kolem 20 milionů.

„To jsou ale zatím jen odhady. Je třeba počítat i s tím, že se nákaza vrátí podobně, jako tomu bylo v sousedním Portugalsku. I tam bylo jen málo smrtelných případů i počtu nakažených, v posledních týdnech ale případy začaly růst a země se musela uzavřít. Přesně z toho má obavy i Španělsko,“ dodává. Pro lidi z Portugalska tak možnost cestovat do sousedního Španělska zůstává zapovězená až do 1. července.

Jiný region, jiná pravidla

Přestože se tak země začíná otevírat turistům, stále panují obavy, že s příjezdem turistů by se epidemiologická situace mohla opět zhoršit. Opatření jsou vidět i na letištích. Podle Zlochové lidem po příletu změří teplotu a vyplní formulář – zatím si vláda pochvaluje, že celý proces jde hladce a rychle, je ale otázkou, zda se rychlé odbavení turistů podaří udržet i větším návalu cestujících.

Češka žijící v Baskicku: Opatření jsou ve Španělsku uvolňována zmatečně, na příjezd turistů je zatím brzy Číst článek

Povinnost nastoupit do 14denní karantény je od neděle zrušená, a to nejen pro turisty z Evropské unie, ale také z Velké Británie, která byla pandemií koronaviru zasažená víc než samotné Španělsko. Právě Britové nicméně patří mezi nejčastější turisty, kteří každoročně Španělsko navštíví – jen loni to bylo 18 milionů obyvatel Spojeného království, po kterých následovali Němci a Francouzi. Zhruba 400 tisíc Britů pak má ve Španělsku vlastní nemovitost.

„Lidé podnikající v oblasti turismu samozřejmě chtějí, aby turisté do země proudili. Ať už britští nebo němečtí turisté, kteří jsou známí tím, že utrácejí. O to jde – aby se dohnaly obrovské ztráty, které se dodnes každým dnem generují. Obyvatelé žijící v přímořských zónách nicméně mají obavu, že příchodem turistů se sem může nákaza znovu dostat. Lidé, kteří přijedou na dovolenou, jsou navíc přeci jen uvolněnější, panují proto obavy, že nebudou respektovat hygienická opatření a bezpečnostní rozestupy,“ popisuje Zlochová.

To platí zejména pro turisty mladších generací, kteří do Španělska přijíždějí také za nočním životem. Ten ale na mnoha místech zůstane značně omezen – například ostrov Ibiza, známý pro svůj bohatý noční život, letos taneční kluby vůbec neotevře. Podle BBC to vedení Baleárských ostrovů oznámilo minulý týden.

Izolace pomohla, bez známého lékaře a kapitálu nemá jistotu nikdo, říká žena o Venezuele Číst článek

„Už to nemá v rukou stát, ale jednotlivé městské radnice – ony vydávají nařízení, pokud jde například o pravidla na plážích v restauracích, barech, ale i další opatření,“ vysvětluje Zlochová s tím, že opatření jsou v jednotlivých městech a regionech různá, turisté by si tak měli dopředu zjistit, jaká pravidla platí v regionu, kam mají namířeno.

Například jihošpanělská Andalusie, kde leží i známé letovisko Costa del Sol, minulý týden oznámila, že v restauracích a dalších vnitřních prostorech se mohou podniky zaplnit jen ze 75 procent, hotely dokonce jen z 50 procent, na zahrádkách už je ale povolené 100procentní zaplnění kapacity.

Se zrušením nouzového stavu začalo v zemi platit také nařízení o nošení roušek na veřejnosti v případě, že nelze dodržet bezpečnou vzdálenost. Zakrývat nos a ústa si Španělé musí také v hromadné dopravě a uzavřených prostorech, při porušení přitom hrozí pokuta ve výši 100 eur.

Obavy z portugalského scénáře

V současnosti Španělsko eviduje téměř 250 tisíc případů nákazy a přes 28 tisíc zemřelých, křivky ale klesají. Zatímco ještě minulý měsíc se denní přírůstky nakažených pohybovaly v tisících, v současnosti to jsou stovky případů za den. Nejhůře zasaženým regionem bylo kromě metropole Madridu také Katalánsko s hlavním městem Barcelonou.

‚Jako střelit se do nohy.‘ Brazílie maskuje data o koronaviru, pandemie je mezitím stále na vzestupu Číst článek

„Sem tam se objeví ohnisko, nyní už to ale umí lépe podchytit a dobře izolovat. Aktuálně je tedy situace velmi dobrá – stále se testuje a případů je méně a méně. Jsou oblasti, které jsou už několik týdnů zcela čisté,“ popisuje situaci spolupracovnice Českého rozhlasu s tím, že jedním z novějších ohnisek se staly například nemocnice v Baskicku.

Kvůli zhoršené epidemiologické situaci se do takzvané „fáze 2“ vrátilo zhruba 67 700 obyvatel v provincii Aragon, restaurační zařízení nebo obchody tak musejí počítat se zaplněním kapacity jen ze 40 procent, například noční kluby nebo dětská hřiště musejí zůstat uzavřené úplně, píše El País.

S nervozitou přitom Španělé hledí do zmíněného Portugalska, kde se po relativně klidném období začala epidemiologická situace zhoršovat. Na seznamu rizikových zemí proto má Portugalsko i české ministerstvo zdravotnictví, při návratu do Česka se tak lidé musí prokázat negativním testem na koronavirus.

„Do Portugalska jezdí hodně lidí z Jižní Ameriky, kde je nyní ohnisko pandemie. To je ale problém také ve Španělsku – lidé z Jižní Ameriky tu mají práci nebo nějakou rezidenci,“ tlumočí obavy v zemi Zlochová. Španělsko tak stále nemá vyhráno, podle spolupracovnice Českého rozhlasu nicméně lidé v zemi věří, že jestli se nákaza začne znovu silněji šířit, bude to až na podzim, a letní sezona nebude úplně ztracená.