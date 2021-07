Ve Španělsku roste počet nakažených koronavirem, za poslední tři dny přibylo dalších 32 600 případů

Španělsko zaznamenalo výrazný nárůst počtu případů nákazy novým koronavirem. Ministerstvo zdravotnictví v pondělí oznámilo dalších 32 600 případů za poslední tři dny, minulé pondělí to byla zhruba třetina. Výskyt nákazy je silný hlavně mezi mladšími lidmi, informovala agentura AFP. Některé španělské regiony zvažují zpřísnění hygienických a pandemických opatření, například omezení nočního života. Madrid 22:10 5. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Španělská zdravotnice odebírá vzorek pro test na koronavirus | Zdroj: Reuters

„Průměrný věk nakažených se pohybuje kolem 30 až 35 let, a to nezávisle na variantě (koronaviru),“ uvedl hlavní vládní epidemiolog Fernando Simón. Od pátku se počet nových případů nákazy za posledních 14 dní na 100 000 obyvatel zvýšil o třetinu na 204. Mezi lidmi ve věku 20 až 29 let ale činí zhruba 640.

Důvodů většího výskytu nákazy mezi mladšími lidmi je více. Proočkovanost této části společnosti je nižší než u seniorů, protože španělské úřady striktně dodržovaly dělení podle věku při podávání vakcíny proti covidu-19. Podle Simóna ale v posledních týdnech polevilo dodržování základních hygienických pravidel, například nošení roušek, a to hlavně na akcích, kterých se účastní převážně mladí lidé. Podle něj tyto akce přispěly k šíření infekce. V posledních dvou týdnech španělské úřady odhalily vysoký počet nakažených mezi studenty, kteří se účastnili oslav konce školního roku na Mallorce.

Na rozdíl od Británie či Portugalska ve Španělsku není dominantní variantou koronaviru mutace delta. Růst počtu nakažených se také neprojevil na počtu hospitalizovaných a vážných případů. V pondělí bylo oznámeno 23 nových úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19 za poslední tři dny. Ve srovnání s předchozími dny se číslo příliš nezměnilo.

Kvůli zhoršující se epidemické situaci Andalusie a Katalánsko zvažují obnovení některých opatření. Na konci června byla například zrušena povinnost nosit venku roušky. Autonomní oblast Navarra už rozhodla, že zkrátí otevírací dobu restaurací a barů, jež budou smět fungovat do 01.00.

Od začátku epidemie bylo ve Španělsku potvrzeno 3,9 milionu případů koronaviru. V souvislosti s nemocí covid-19 zemřelo zhruba 81 000 lidí.