Kmotr, Masový knedlíček a 'přístup Nečas': po stopách monstrózní korupční aféry Gürtel

Mnohamilionové škody. Nadité obálky a konta ve Švýcarsku. Úplatná moc drtí statečnou whistleblowerku. A uprostřed toho všeho? Jak jinak než Kmotr. Takový scénář by slušel prvotřídnímu politickému thrilleru - kdyby ovšem fikci už dávno nepředběhlo Španělsko. Proč obří skandál nezlomil vaz premiérovi, který kvůli němu tento týden musel před soud? Vydejte se po stopách aféry Gürtel/Bárcenas, jedné z největších korupčních kauz dnešní Evropy. Rozhovor Madrid 6:00 27. července 2017

Úplatky a tajný fond? Nezákonné financování a win-win vazby politiků na podnikatele? "Nikdy. Nikdy jsem nic neslyšel, protože jsem, jak už jsem uvedl, ve straně nikdy neměl na starost finanční otázky."

Svědecká výpověď premiéra Rajoye na obrazovkách španělských televizí. | Foto: Jon Nazca | Zdroj: Reuters

Tolik ve středu dopoledne španělský premiér Mariano Rajoy, vůbec první úřadující předseda vlády v zemi, který musel jako svědek k soudu. Rajoy vypovídal ve velkém soudním procesu, který odstartovala monumentální a dlouholetá korupce - bohužel pro něj spjatá právě s jeho Lidovou stranou (PP).

O korupční kauze Gürtel hovořil iROZHLAS s ibero-amerikanistou Radkem Bubnem z Institutu pro studium strategických regionů UK a spolupracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů.

Proč se korupční skandál ve Španělsku jmenuje německým slovem Gürtel?

Protože se ta aféra zpočátku točila hlavně kolem osoby vlivného podnikatele Francisca Correy, velmi blízkého španělské Lidové straně (PP) a osobního přítele zetě tehdejšího premiéra (Josého Maríi) Aznara, na jehož svatbě i svědčil. Když Correu v roce 2007 udal jeden z radních za lidovce, začala ho policie tajně vyšetřovat. Jeden z policistů studoval v Německu, a tak přeložil slovo correa (opasek, pásek) do němčiny (Gürtel).

Ostatně i u nás známe různá osobitá označení pro policejní akce či spisy, jako třeba Krakatice, akce Kryštof či případ Vidkun, kde se pro vyšetřování Ivana Langra z CEVRO a zbytku olomoucké mafie použilo křestní jméno norského kolaboranta Quislinga.

Luxusní obleky a vězeňský mundúr

Kdo je tedy Francisco Correa? A jakou korupční síť kolem sebe spletl?

Correa, jehož zatkli v roce 2009, by byl v českém kontextu označen za „kmotra“ PP. (Jak připomíná například Politico, Correa si nechával přezdívat Don Vito, podle hlavní postavy slavného Coppolova filmu Kmotr. Dva z jeho nejbližších spolupracovníků nesli přezdívky El Bigotes (Knírek) a El Albondiguilla (Masový knedlíček), pozn. red.)

Francisco Correa v soudní síni v Madridu, 4. října 2016. | Zdroj: Profimedia

Correovy různé společnosti pro Lidovou stranu zajišťovaly řadu veřejných akcí, pomáhaly jí v kampaních, ve Valencii platily předsedovi tamní regionální vlády Campsovi dokonce i luxusní obleky. Za to dostávaly tyto firmy a řada jiných veřejné zakázky, jež jim byly šité na míru asi tak, jako ony obleky pro Francisca Campse (byl jich snad tucet).

Do státem přidělovaných tepláků se však Camps nakonec nedostal. Ostatně valencijští lidovci ještě dlouho poté dávali již obviněné politiky na své kandidátky. Vazby mezi stranou a firmami se objevily v 90. letech a kulminovaly v době, kdy měli lidovci absolutní většinu, tedy v letech 2000-2004.

O jak vysokých částkách tu mluvíme?

Odhady ztrát peněz z veřejných prostředků se liší, ale ty nejskromnější uvádějí, že šlo minimálně o 120 milionů euro. Přičemž málokdo pochybuje, že i vyšetřovatelé objeví časem další objemy peněz, nemluvě o nezjištěném či nezjistitelném. (Některé odhady mluví dokonce až o miliardě eur, pozn. red.)

Přesto je Lidová strana stále u moci. Očistila se od korupčníků?

Lidovci se s Correou zapletli hlavně v letech 1996-2004, kdy vládli pod Aznarovým vedením. Poté se Correa orientoval více na valencijskou či madridskou část strany, což těžce poškodilo politické kariéry potenciálních vůdců PP, tedy už zmíněného Campse a šéfky regionální vlády v Madridu, Esperanzy Aguirreové.

Satirické znázornění atérů aféry Gürtel: zleva bývalý šéf MMF Rodrigo Rato, exprezident Katalánska Jordi Pujol a někdejší pokladník vládní Lidové strany Luis Bárcenas (Alicante, červen 2015). | Zdroj: Profimedia

Celý případ je však třeba doplnit o mnohem závažnější paralelní kauzu, totiž případ Bárcenas. Zde jde o ilegální financování strany zajišťované jejími pokladníky, mj. i Luisem Bárcenasem. (Vyšetřovatelé zjistili, že Bárcenas na kontech ve Švýcarsku nashromáždil asi 48 milionů eur. Sám Bárcenas se přiznal k ručně psaným dokumentům, kde se jména konkrétních členů PP pojí s údajně vyplacenými částkami. Každý měsíc měl Bárcenas ministrům rozdávat obálky s až 10 tisíci eury, pozn. red.)

Aféra Bárcenas zpětně poškodila - a do budoucna patrně znemožnila - kariéry řady bývalých klíčových ministrů. Zasáhla i Rodriga Rata. Tento bývalý člen vlád a výkonný ředitel MMF však byl nakonec letos odsouzen na čtyři roky za úplně jinou kauzu, totiž za rozsáhlé machinace v bance Bankia, jež opět zasahují celou řadu politiků, ale i odborových funkcionářů. Jiný bankéř zapletený do té samé kauzy si minulý týden prostřelil hrudník.

Nečas i Rittig

A stávající premiér a předseda PP Mariano Rajoy? Jaká je jeho pozice? Ve středu před soudem jako svědek vypověděl, že o nezákonných finančních tocích uvnitř strany neměl ponětí. Věříte mu?

Na rozdíl od problémů s Bárcenasem a osobitým účetnictvím PP, zahrnujícím i příplatky vybraným kádrům ve výši 15 tisíc euro měsíčně, většina věcí spojených s původním jádrem kauzy Gürtel spadá do období jeho předchůdce Aznara, anebo padá na hlavu regionálních politiků.

Sám Rajoy nyní zaujímá pozici, kterou by český pozorovatel mohl označit za „přístup Nečas“. Rajoy tvrdí, že on Correu od PP odstřihl. Jeho špatné vztahy s Aznarem mu umožnují snažit se tiše ukazovat na něj a jeho okolí, ačkoli to byl právě Rajoy, kdo řídil úspěšné kampaně strany v letech 1996 a 2000, tedy v době, kdy Correa a PP znamenalo totéž, co třeba Rittig a Dopravní podnik.

Po 7 letech vyšetřování je kauza Gürtel/Bárcenas před soudem, obří proces začal loni na podzim. Premiér Rajoy mezi obžalovanými není - kdo tedy?

Kauza Gürtel - a s ní provázaný případ Bárcenas - je jednou z více korupčních kauz, jež se v současném Španělsku řeší. Byly to i tyto skandály, jež tak silně otřásly veřejným míněním a společností zdrcenou ekonomickou krizí a přivedly do parlamentu dvě nové politické strany. Korupční kauzy zasáhly i královskou rodinu, socialisty v Andalusii, anebo legendu katalánského nacionalismu Jordi Pujola.

Satirická plastika z lepenky představuje Luise Bárcenase v parodii na kostým Supermana; pod paží drží premiéra Rajoye (červenec 2015). | Zdroj: Profimedia

V samotné kauze Gürtel se vyšetřovaly desítky lidí a zejména pozdní fáze kauzy se budou řešit ještě celé roky. Nyní je na lavici obžalovaných 37 osob, většinou regionálních funkcionářů PP a pracovníků „zapojených“ firem. Plus sám Correa a pokladník Bárcenas. Nejvýznamnějším aktérům hrozí desítky let ve vězení. (Pro "kmotra" Correu, obžalovaného mj. z podvodu, zpronevěry, úplatkářství, padělání dokumentů či praní peněz, žádá prokuratura ve všech částech procesu celkem 125 let odnětí svobody, pozn. red.)

"Mí nadřízení mi jednali za zády, stěhovali mě z kanceláře do kanceláře a brzdili každý projekt, na kterém jsem pracovala. Každý den jsem šla do práce s tím, co na mě zase přichystali. Zákon na ochranu whistleblowerů ve Španělsku neexistuje. Nejenže nás nechání, ale ti, které obviníme ze zneužití moci, nás můžou pronásledovat a šikanovat." Ana Garridová byla "šťastný člověk" a pracovala na městském úřadě - dokud nenahlásila korupci. | Zdroj: Profimedia

Ze soudní síně zpět na začátek: psal se rok 2009 a jisté Aně Garridové, pracovnici městského úřadu na předměstí Madridu, došla trpělivost s podezřelými praktikami na jejím pracovišti. Připomněl byste stručně příběh známé španělské whistleblowerky a potíže, s nimiž se potýkala, když se rozhodla promluvit?

Ana Garridová otevřela jinou část případu Gürtel a navedla policii na jiné stopy, když si všimla zvýhodňování jistých firem. Věci se chopil soudce Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, který již Correu vyšetřoval. Garridová pak dle svých slov čelila velkému tlaku na pracovišti, psychicky se zhroutila, aby nakonec vysoudila odškodné, ale to dostala až loni na podzim.

Pro vámi zmiňovaného soudce Garzóna to ovšem nebyla první velká kauza: na konci 90. let například vydal rozkaz zatknout chilského diktátora Pinocheta...

Garzón je mediální hvězda španělské justice, ačkoli už není aktivní. Vyšetřoval skandály socialistů, akce ETA i nelegální akce španělského státu proti ní, chtěl soudit jihoamerické diktátory, ale i zločiny frankismu, což ho nakonec dočasně stálo místo. Dnes je aktivní třeba v obhajobě Assange a Wikileaks.

Jako vyšetřující soudce Audiencia Nacional byl jedním z klíčových aktérů první fáze stíhání kauzy Gürtel. Když však nařídil odposlouchávat hovory obviněných s jejich advokáty, byl v roce 2012 zbaven funkce.

Krutý rok 2013

Ve vyšetřování aféry byl zlomový rok 2013. Co se tehdy stalo?

Jednak bylo už dost důkazů z prvních fází vyšetřování, jednak se objevily dokumenty o zmíněném systematickém ilegálním financování PP a jejím dvojím účetnictví, jež znamenalo i platby bokem řadě ministrů, vše z dílny pokladníka strany Bárcenase. V době, kdy si Španělé měli utahovat opasky, protože si prý žili nad poměry, šlo o dost kruté zjištění.

Co kauza Gürtel podle vás vypovídá o dnešní španělské realitě? Jak je možné, že takový skandál nezlomil vládním lidovcům vaz?

Jak jsem již řekl, kauza Gürtel-Bárcenas je jedna z více, jež zemi zasahují, a PP není jedinou stranou, které se problémy týkají. Své otevřené kauzy mají i socialisté (PSOE) či katalánští nacionalisté.

Lidovcům kauza vaz opravdu nezlomila, zůstávají nejsilnější politickou stranou v kastilských, tedy španělsky mluvících částech země a v Galícii. Mariano Rajoy je bezesporu nejodolnější politik v liberálně-demokratickém světě. PP je široce rozkročená strana, kterou mohou volit jak stoupenci krajní pravice, tak středu. Její vlády byly buď vládami konjunktury, nebo se dokázaly postavit do role „lepšího manažera krize“.

Jejich hlavní konkurent, socialisté, se stále vzpamatovávají z ekonomického propadu, který propukl za nich, trpí nejednotností v otázkách katalánského separatismu a neví, jak čelit silné výzvě zleva, tedy od strany PODEMOS. Jsou v krizi podobné soc.dem. stranám v Rakousku či Německu, byť stále nepadli na úroveň socialistů z Nizozemí či Řecka.

To vše PP usnadňuje život. A navíc: i ve Španělsku volí více starší než mladí. A to konzervativním a centralistickým lidovcům opět hodně pomáhá.