Lidovci by s krajně pravicovou stranou Vox získali většinu, ukazují španělské předvolební průzkumy

Průzkum provedený agenturou Ipsos pro deník La Vanguardia mezi 3. a 6. červencem se dotazoval 2000 lidí a ukázal, že opoziční lidovci by získali 35 procent hlasů a socialisté 28 procent.

Krajně levicová strana Sumar by získala 13 procent. Skončila by tak těsně před krajně pravicovou stranou Vox, které dotazování přisuzuje 12,6 procenta hlasů.

EM-electomania.es

@electo_mania #España 🇪🇸 - Ipsos (La Vanguardia 9JL): mayoría absoluta para PP 💧 y Vox 🥦.



En la #encuesta difundida hoy por La Vanguardia Junts 🍈 adelanta a ERC 🍋, lucha en Euskadi por la victoria entre 🍇 PNV y 🍃 EH Bildu.



↘️

electomania.es/encuesta-ipsos… 15 64

Podle ještě novějšího průzkumu 40dB pro Prisa na vzorku 1500 respondentů vedou lidovci s 31 procenty nad socialisty jen s dvouprocentním rozdílem. Třetímu Voxu naměřil bezmála 15 procent a Sumaru 13,5.

maty || @𝒏𝒂𝒖𝒔𝒄𝒐𝒑𝒊𝒐@𝒒𝒐𝒕𝒐.𝒐𝒓𝒈

@nauscopio Para que conste el mal hacer de 40DB (PRISA). En comparación, la de GESOP (El Periódico) es neutral, que ya es decir. La manipulación es tan enorme que resulta OBSCENA



La derecha comienza la campaña con ventaja, pero sin alcanzar la mayoría

elpais.com/espana/eleccio… 1

Volby se ve Španělsku budou konat 23. července.

‚Právo na život od početí po úmrtí.‘ Španělská krajně pravicová strana chce zakázat potraty a eutanazii Číst článek

Podle volebních odhadů by lidovci získali 138 až 147 křesel v 350členné dolní komoře parlamentu a socialisté 102 až 112 křesel. Vox, nejpravděpodobnější koaliční spojenec lidovců, by získal 32 až 39 křesel. Sumar by měl podle prognóz získat 31 až 39 křesel.

Pokud by se výsledky průzkumu potvrdily, znamená to, že pravicová koalice lidovců a Vox by dohromady získala až 180 křesel, což by stačilo na většinu. Případně by tyto strany mohly dohromady získat až 170 křesel, což by jim stále dalo více síly než levicovému spojenectví socialistů se Sumar, jimž průzkum předpovídá maximálně 150 křesel.

Celostátní volby vyhlásil socialistický premiér Pedro Sánchez po katastrofálním výsledku v květnových regionálních volbách. Všechny dosavadní průzkumy předpovídaly, že nejvíce hlasů ve volbách získají opoziční lidovci.