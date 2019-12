Klimatický summit v Madridu výrazný posun nepřinesl. Jednání doprovázejí demonstrace aktivistů

Summit OSN o klimatických změnách se prodlužuje. Konference měla skončit už v pátek večer, ale kvůli pokračujícím sporům jednání stále pokračují. Spory se vedou hlavně o přesné nastavení pravidel pro mezinárodní obchod s povolenkami na vypouštění oxidu uhličitého. V Madridu jsou dál také aktivisté, kteří jsou s dosavadními závěry summitu hrubě nespokojení. Madrid 17:28 14. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít 25. konference OSN o změnách klimatu (COP25) začala 2. prosince, příští rok hostí konferenci Glasgow | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhas

Poslední dva týdny se madridské výstaviště nesly v duchu debatování, varování, vysvětlování anebo hádek. Vyjednavači z 200 zemí se měli snažit dospět ke shodě, namísto toho zdůrazňovali, co už udělali pro záchranu klimatu, volaly po rozhodnější akci nebo jen vypouštěli prázdná slova.

Podle českého velvyslance ve Španělsku Ivana Jančárka se ale od tohoto summitu ani žádná převratná usnesení nečekala. „Tento summit neměl být tím, kde by se měly přijímat nějaká dalekosáhlá rozhodnutí. Měla by to být spíše příprava pro summit v Glasgow, který se uskuteční v roce 2020,“ řekl pro Radiožurnál.

Kdo se naopak ukázal ve velmi dobrém světle, je Španělsko, které od Chile uspořádání konference na poslední chvíli převzalo. „Svoji roli zvládlo na jedničku. Španělé nejen ukázali, že jsou flexibilní, ale i kreativní a velmi pracovití. Připravit summit, kterého se zúčastní více než dvacet tisíc lidí, není záležitost, která by měla být brána na lehkou váhu,“ pochválil organizátory Jančárek.

Volání po akci

Summit doprovázely i demonstrace aktivistů, kteří žádali rychlejší a rozhodnější akci z ochraně klimatu. Hlavními obviněnými byly v jejich vystoupeních velcí znečišťovatelé jako třeba Rusko, Spojené státy, Čína nebo také Norsko.

Ze zástupců Česka do Madridu přijeli na začátku summitu premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Na závěr konference dorazila také opoziční politička, Dana Balcarová z Pirátské strany.

„Tyto konference mají velký smysl. Setká se tu mnoho lidí, kteří mají podobný zájem a je vidět, jak závažné je to téma a kolik lidí k tomu přistupuje zodpovědně a s velkým nasazením,“ řekla.

Další podobně velkou konferenci o klimatických změnách uspořádá příští rok již zmíněné skotské Glasgow.