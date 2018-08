Cílem migrantů ze severu Afriky je často španělský přístav Algeciras. Za měsíc přijal devět tisíc lidí

Běženci z Afriky letos do Evropy míří nejčastěji přes Gibraltarský průliv. Uvádí to Evropská pohraniční a pobřežní stráž Frontex. Z Maroka do Španělska pluje proti loňskému roku čtyřikrát víc uprchlíků. Cílem migrantů je často přístav Algeciras na dohled od Gibraltaru.

Algeciras (Španělsko) 11:48 29. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít