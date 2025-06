Španělsko nebude zvyšovat výdaje nad dvě procenta HDP, řekl Sánchez. ‚Nenechám to tak,‘ odvětil Trump

Španělsko nebude zvyšovat své výdaje na obranu nad dvě procenta HDP. Uvedl to ve středu po summitu Severoatlantické aliance španělský premiér Pedro Sánchez. Alianční země se přitom ve středu shodly, že do roku 2035 zvýší výdaje na armádu a zbraně na 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta má jít na aktivity související s obranou. Americký prezident Donald Trump označil Španělsko za černého pasažéra a pohrozil mu dopady na jeho vývoz do USA.

