‚Jsme článek v řetězu nákazy.‘ Španělsko čelí šíření koronaviru mezi zdravotníky, ti neskrývají rozhořčení

V době pandemie se ze zdravotníků stávají bojovníci v první linii, ale i přenašeči šířící nákazu mezi své pacienty. S problémem se potýkají všechny státy zasažené koronavirem, nejhorší situaci ale zažívá zdravotnictví ve Španělsku. Podle úterních zpráv španělských úřadů se zde nakazilo už 5400 lékařů a zdravotních sester. Stávají se tak dalším článkem šíření infekce, ubývání lékařských sil navíc omezuje schopnost země s epidemií bojovat. Madrid 7:05 26. března 2020

„V době, kdy jsme testovali jen lidi, kteří se vrátili z Wuchanu a následně z Itálie, už virus byl mezi námi,“ říká pro New York Times španělská lékařka a zástupkyně ředitele lékařské unie v Madridu Ángela Hernández Puenteová.

„Někteří z našich lékařů bohužel pracovali bez odpovídající ochrany a sami se tak stali přenašeči,“ popisuje jeden z důvodů, proč je situace ve Španělsku v současnosti tak kritická.

Španělsko je po Itálii druhou nejvíce zasaženou zemí v Evropě. Ve středu tam počet nakažených překročil 47 tisíc, obětí je téměř 3500. Nejhorší situace vládne v madridském autonomním regionu, kde už úřady registrují 14 600 nakažených a 1825 obětí, tedy více než polovinu z celého Španělska.

Kvůli vysokému počtu obětí se tak Madrid rozhodl místní zimní stadion přetvořit na dočasnou márnici, kam jsou svážena těla obětí – zůstat zde mají do doby, než je jejich rodiny budou moct pohřbít nebo spálit. První rakve sem vojáci začali přivážet v pondělí, píše list El País.

Chyby v řízení

Podobně jako ve Španělsku čelí vysokému počtu nakažených zdravotníků také Itálie, která se stala prvním ohniskem koronaviru v Evropě. Někteří lékaři a zdravotní sestry ve Španělsku tak neskrývají rozhořčení, že se úřady z případu Itálie dostatečně nepoučily.

„Nemůžeme dovolit, aby omluvy typu, že ‚děláme, co můžeme‘ nebo ‚jsme ve válečném stavu‘, zakryly nedostatky v řízení, které vidíme na regionální i celostátní úrovni,“ upozorňuje Puenteová také pro britský deník The Guardian.

„Věci mohou a musí být zvládnuty lépe. Tohle není válka – je to velice špatně zvládnutá epidemie,“ dodává zástupkyně madridské lékařské unie. Personál zdravotnických zařízení ve španělském hlavním městě je podle ní přetížený a má kritický nedostatek ochranných pomůcek, jako jsou respirátory, roušky či pláště.

Potíže s nedostatkem ochranných prostředků řeší zdravotníci po celé Evropě, vysoký počet nakažených lékařů ve Španělsku ale ukazuje, že tamní situace je skutečně velmi vážná. Deník El Mundo upozorňuje, že například zdravotní sestry v Getafe se musí oblékat do pláštěnek nebo do plastových sáčků na odpad.

Nedostatek vybavení

Na nedostatek ochranných pomůcek si stěžuje také jedna z nakažených zdravotních sester, která s New York Times promluvila pod podmínkou anonymity. Třicetiletá sestřička pracuje v jedné z madridských nemocnic, když se ale situace začala zhoršovat, vedení nemocnice ji přesunulo na provizorní pohotovosti zřízené kvůli koronavirové epidemii.

„Nejenže jsme byli v první linii bez dostatečné ochrany, potýkali jsme navíc se stresem z velice rozdílného pracovního prostředí,“ říká s tím, že jako zdravotní sestra předtím neměla zkušenosti například s intubováním pacientů. Kvůli omezenému počtu tak zdravotníci na provizorní pohotovosti podle ní museli jednorázové respirátory a ochranné oděvy používat opakovaně.

Minulý čtvrtek se zdravotní sestra nemocnice v Madridu vrátila z práce domů s horečkou, v neděli u ní a třicítky dalších kolegů testy prokázaly přítomnost koronaviru. „Udělali jsme, co bylo v našich silách, někteří z nás se ale bohužel stali článkem v řetězce šířící se nákazy,“ dodává.

Chybějící pracovní síla

Španělská vláda se nyní snaží zajistit ochranné pomůcky pro lékaře, kde se dá. Zásoby zdravotnického materiálu se snaží nakupovat hlavně v Číně, zároveň úřady distribuují do všech koutů země také zhruba 650 tisíc souprav pro testování koronaviru.

„Všude bojují s nedostatkem ochranných prostředků,“ říká pro New York Times lékař Antonio Antela, který má na starost infekční oddělení univerzitní nemocnice v Santiagu de Compostela na severozápadě Španělska. I on je jedním z nakažených lékařů – na týden skončil hospitalizován poté, co se u něj objevil zápal plic a test na koronavirus se ukázal jako pozitivní.

„Poučení zní: dobře se starat o systém veřejného zdravotnictví, protože přijdou další epidemie. Měli bychom na ně být lépe připraveni,“ dodal během telefonického rozhovoru z nemocničního lůžka.

Kvůli nákaze onemocněním COVID-19 ve Španělsku skončily v izolaci i péči svých kolegů tisíce pracovníků zdravotních zařízeních, v krizovém období jsou ale potřeba víc než kdy dřív.

„Jste zvyklí starat se o ostatní a nejednou vám řeknou, ať zůstanete doma a pečujete sám o sebe,“ popisuje lékař na oddělení interní medicíny z města Igualada Marc Arnaiz, u kterého testy tento měsíc také prokázaly nákazu koronavirem. „Pro většinu z nás je naše práce posláním, proto je to pro nás šokující i frustrující zároveň.“

Chybějící zdravotníky, které nákaza postavila mimo službu, se nyní vláda snaží nahradit studenty medicíny i lékaři důchodu. Minulý týden vláda spustila pohotovostní náborový plán, který má v řadách mediků a doktorů v penzi vybrat na 50 tisíc nových pracovních sil ochotných pomoct se zvládáním kritické situace v zemi.