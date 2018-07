Španělsko má problém s novými ponorkami. Jsou tak velké, že se nevejdou na základnu

Nové španělské ponorky se nevejdou na základnu, protože jsou delší, než jak se původně plánovalo. Podle původního projektu byly ale navrženy i doky v přístavu Cartagena na jihovýchodě Španělska, kde mají mít nové S-80 Plus základnu.

Polovina tanků, třetina stíhaček. Německou armádu trápí nedostatek bojeschopné výzbroje Číst článek

Jak si všiml deník El País, doky pojmou jen plavidla dlouhá maximálně 78 metrů, ponorky ale měří 81 metrů. Doky se proto budou muset zvětšit, což celý, už tak výrazně prodražený projekt ještě dál zdraží.

Přestavba doků totiž přijde v přepočtu zhruba na 400 milionů korun a dohromady tak celý projekt vyjde na víc než sto miliard korun, což je téměř dvojnásobek původního plánovaného rozpočtu.

Ten nový teď bude muset schvalovat španělská vláda, protože to znamená překročení původního finančního stropu na celou zakázku. Jak řekla nová ministryně obrany Margarita Roblesová, vláda by jeho projednávání měla urychlit, aby to nezdrželo další stavební práce - a tím cenu projektu ještě nezvýšilo.

Německé ministerstvo obrany podle ARD záměrně zkresluje informace o připravenosti armády Číst článek

Doky ale nejsou jedinou příčinou, proč projekt stál o tolik víc. Před pěti lety se zjistilo, že ponorky - původně navržené jako S-80 jsou o víc než sto tun těžší, než byl původní projekt. Jak podle deníku El País uvedl teď už bývalý úředník ministerstva obrany, bylo to tím, že někdo špatně umístil desetinou čárku a nikdo pak už věc neprověřoval a chybu neodhalil.

U ponorek to byl zásadní problém hlavně proto, že kvůli tomu hrozilo, že se po potopení už nikdy nevynoří. Projekt proto bylo potřeba upravit - konkrétně výrazně zvýšit celkový výtlak plavidel. A tak vznikly ponorky S-80 Plus, které jsou o deset metrů delší, než původně plánované S-80.

Španělská státní zbrojařská firma Navantia původně chtěla, aby ponorky byly chloubou námořnictva. Zmíněné průtahy a hlavně zdražování projektu ale ohrožují jejich konkurenceschopnost. Teď jsou totiž skoro dvakrát dražší než německé ponorky, které nedávno koupil Izrael.