Španělsko čekají koncem dubna předčasné volby. Vláda neprosadila návrh státního rozpočtu

Předčasné parlamentní volby se budou ve Španělsku konat 28. dubna. Oznámil to v pátek premiér Pedro Sánchez, jehož citoval list El País. Důvodem je středeční porážka vlády v klíčovém parlamentním hlasování o vládním návrhu rozpočtu na letošní rok. Sánchez je španělským premiérem od loňského června. Madrid 10:28 15. února 2019

„Při rozhodováním mezi tím neudělat nic a vládnout dál bez rozpočtu nebo pozvat Španěly, aby projevili svůj názor, jsem se rozhodl pro to druhé. Španělsko musí jít dál a rozvíjet se s ohledem na toleranci, úctu, zdrženlivost a zdravý rozum,“ řekl socialistický premiér Pedro Sánchez před televizními kamerami po schůzi vlády.

„Navrhl jsem rozpustit parlament a vypsat volby na 28. dubna,“ dodal. Řádné hlasování se mělo konat až v červnu příštího roku.

Podle španělské ústavy navrhuje rozpuštění parlamentu premiér po předchozím projednání věci s vládou. Král poté podepíše příslušný dekret, v němž bude i datum nových voleb.

V průzkumech vedou socialisté

Podle prognózy, kterou tento týden zveřejnil deník El País, by parlamentní volby vyhráli socialisté s asi 24 procenty hlasů a druzí by skončili lidovci s 21 procenty. Spojence socialistů koalici Unidos Podemos by volilo 15 procent voličů a spojence lidovců stranu Ciudadanos 18 procent. Alarmující je nárůst ultrapravicové strany Vox, jíž by nyní dalo hlas kolem 11 procent voličů.

Podle lednového průzkumu veřejného mínění, který provedl státní institut CIS, by parlamentní volby také vyhráli socialisté. Získali by asi 30 procent hlasů, druhá by skončila strana Ciudadanos (17,7 procenta), třetí koalice Unidos Podemos (15,4 procenta) a čtvrtí by se umístili lidovci (necelých 15 procent).

Předčasné volby 28. dubna budou zhruba měsíc před regionálními volbami a volbami do Evropského parlamentu, které jsou ve Španělsku naplánované na 26. května.

Návrh rozpočtu neprošel

Pro změnu vládního návrhu státního rozpočtu ve středu hlasovalo 191 ze 350 členů dolní komory španělského parlamentu, 158 bylo proti a jeden poslanec se zdržel. Vládní návrh pohřbili poslanci Lidové strany, strany Ciudadanos a menších regionálních stran, včetně dvou katalánských separatistických uskupení.

Pravicová opozice se snaží o předčasné volby už od loňského léta, kdy se novým předsedou Lidové strany stal Pablo Casado.

Ten vystřídal v čele strany expremiéra Mariana Rajoye, jehož vládě vyslovil v červnu parlament nedůvěru kvůli dřívější korupční kauze lidovců.

Vyslovením nedůvěry vládě se stal premiérem Sánchez, jehož socialisté hlasování o nedůvěře iniciovali. Rajoyova vláda padla i díky katalánským separatistům, jimž Sánchez slíbil dialog o větší autonomii.

Předčasné byly také předchozí parlamentní volby ve Španělsku. Konaly se v červnu 2016 kvůli tomu, že po volbách z prosince 2015 vznikla patová situace - žádná ze dvou tradičních politických stran (lidovci a socialisté) nezískala absolutní většinu, jako tomu bylo v minulosti.