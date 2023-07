Jedním z možných východisek nedělních předčasných voleb by byla koalice Lidové strany s podporou krajně pravicového Voxu. Bylo by to vůbec poprvé od přechodu Španělska k demokracii po smrti diktátora Francisca Franca, který vládl téměř 40 let, kdy by se vrátila do vlády krajně pravicová síla, upozorňuje agentura AP .

Dvě nejsilnější strany používají efektivní taktiku, při které se snaží rozdělit společnost. Zatímco Lidová strana říká: musíte nám dát co nejvíc hlasů, abychom mohli sestavit vládu, a touží po nadpoloviční většině, socialisté na to jdou jinak.

The final polls for the Spanish general election this coming Sunday are out and confirm the most recent trends. The conservative Popular Party (PP) holds a significant lead of 6 percentage points over the Socialist Workers’ Party (PSOE) of PM Pedro Sánchez in our Poll of Polls. pic.twitter.com/fUxDlboDIe

Rétorika Voxu se zaměřuje na kritiku Evropské unie, řešení migrace, dodávání zbraní Ukrajině. Nicméně nezaujímá proruské pozice, což je bod, ve kterém se liší od podobných západoevropských krajně pravicových stran, jako je třeba Národní sdružení ve Francii.

Představitelé španělské krajní pravice si totiž nikdy nepořizovali přátelské fotografie s ruských prezidentem Vladimirem Putinem, jako tomu bylo v případě Marine Le Penové. Ani nikdy nepřijímali ruské finanční dary.

Patriotická přátelství

Hodně blízký si je Vox s Bratry Itálie. Než se stala Georgia Meloniová premiérkou, byla poměrně častým hostem na předvolebních mítincích svých španělských spřízněnců. Obavy z prosakování politiky krajní pravice do stylu, který byl ještě během italských voleb u Bratrů Itálie patrný, se však rozmělnil ve chvíli, kdy usedli do vlády.

„Meloniová ukázala po volbách úplně jinou tvář. Dává nám to tedy nějaký precedens, kdy rétorika neodpovídala povolební realitě. Nicméně ona byla v úplně jiné situaci, protože bylo jasné, že bude premiérkou a musela ubrat,“ upozorňoval Mejstřík z Univerzity Karlovy.

Případ Voxu bude ale z jeho pohledu jiný. Pravděpodobně do vlády neusedne, a tak přestože na ni může mít značný vliv a být důležitým jazýčkem na miskách vah, radikalitu by si strana mohla udržet.

Podle Nagore Calvo Mendizabalové, vyučující španělské a evropské politiky na King's College London, možný vstup Voxu do vlády rámuje nedělní parlamentní volby z hlediska budoucnosti demokracie ve Španělsku. Podtrhává to, co je všechno v sázce.

Manifest Voxu je prakticky „kopírováním a vkládáním zásad Francova režimu“, upozornila Mendizabalová. Vox například slibuje návrat k vysoce centralizované vládě zrušením 17 regionů, které vznikly po Francově smrti.

Vláda lidovců s podporou Vox by navíc představovala, že se další členský stát EU posunul doprava. Což je trend, který v poslední době zaznamenalo Švédsko, Finsko a Itálie. „Budoucnost patří patriotům,“ vzkázala ve videopozdravu šéfka italské vlády. Voxu ale vyjádřili podporu také polský premiér Mateusz Morawiecki nebo jeho maďarský protějšek Viktor Orbán.

Este es el gran discurso de @GiorgiaMeloni 🇮🇹, Primer Ministro de Italia y líder de @FratellidItalia, en el acto de VOX en Valencia que silencian los medios del bipartidismo.



¡El futuro es nuestro!



¡El futuro es de los patriotas!#VotaLoQueImporta 💪🇪🇸 pic.twitter.com/xjPkLn8w71 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) July 14, 2023

Ad hoc koalice

Pod tlakem předčasných voleb se ve Španělsku zformovala ještě čtvrtá výrazná síla, která promlouvá do předvolebních průzkumů. Jedná se o sjednocení několika menších stran na radikální levici, které se sešikovaly za Yolandou Díazovou v koalici Sumar.

Koalice sdružuje hned 15 levicových stran. Bývalá komunistka Díazová je ve Španělsku velmi populární. V minulosti byla součástí vlády v pozici ministryně práce, zasadila se o zvýšení minimální mzdy. Sumar má šanci dosáhnout na hranici 12 procent.

„Je to prvek, který není u radikální levice příliš obvyklý, běžně mají problém se domluvit. Kandidátku podepisovali pár hodin před uzávěrkou,“ podotkl k existenci koalice Mejstřík. Sumar tvoří strany jako Podemos, Komunistická strana nebo Zelení.

Španělské předsednictví

Rozpálený volební boj se odehrává v kulisách španělského předsednictví Radě EU. V bruselských kuloárech bylo hned po ohlášení předčasných voleb dusno.

Aby Španělé předešli možným nepříjemnostem při změně vlády, představili pro svůj předsednický půlrok poměrně vágní priority. „Je to proto, aby je případně nová vláda příliš nenabourala,“ domýšlel si záměr odborník z Institutu mezinárodních studií.

The program of the Spanish Presidency of the Council of the EU promotes a global, autonomous, digital, green Europe that combines innovation and social justice.



A Europe with the capacity to make decisions and face challenges.



🔗https://t.co/gBqDjU5vYh#EU2023ES pic.twitter.com/JEByP5ZSdR — Presidencia española del Consejo de la UE (@eu2023es) July 1, 2023

Mejstřík zároveň upozornil, že dokud nebude sestavena nová vláda, bude nadále řídit zemi Sanchézův kabinet. Klidně se tak může stát, že do konce předsednictví zůstane ve vedení on. „Nebude to mít vliv na priority, ale bude to mít vliv na samotná jednání,“ popsal pro iROZHLAS.cz a připomněl patovou situaci z českého předsednictví v roce 2009.

„Je otázka, jestli když jednání povede vláda v demisi, u které bude jasné, že končí a přijdou po ní politici z druhé části spektra, s jakou odezvou se setkají. Odhadoval bych spíš, že prosadit něco během španělského předsednictví bude velmi těžké,“ řekl Mejstřík.

Co naopak Evropu nechává relativně klidnou v kontextu španělských předčasných voleb, je přístup Madridu k ruské agresi. Ani lidovci a už vůbec ne PSOE v kampani nezpochybňují potřebu podporovat Ukrajinu. Jediný, kdo přidělává vrásky, je Vox.

Ya en Kyiv.



He querido que el primer acto de la Presidencia española del Consejo de la UE, sea en Ucrania junto a @ZelenskyyUa.



Trasladaré a su Gobierno y al Parlamento toda la solidaridad europea.



Mantendremos el apoyo al pueblo ucraniano hasta que la paz regrese a Europa. pic.twitter.com/bPcvnYxNZZ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 1, 2023

Současný premiér Sanchéz byl dokonce nedávno v Kyjevě. Učinil tak první den španělského předsednictví. „Oficiálně to bylo směrem k předsednictví, ale zároveň to byla snaha ukázat ostatním evropským státům a možná i dovnitř Španělska, že on je ten, kdo garantuje podporu Ukrajině,“ poznamenal k tomu Mejstřík.

Možný pat

Neobvyklé volby následují po čtyřech letech levicové vlády. Žádné parlamentní volby ve Španělsku ještě nebyly svolány na termín uprostřed léta. Načasování na 23. července je kritické s ohledem na fakt, že teploty na mnoha místech atakují 40 stupňů a až deset milionů Španělů je na dovolených, podotkla BBC.

„Lidová strana, která extrémně kritizuje Sanchéze za to, že volby vyhlásil, tvrdí, že na dovolenou jezdí hlavně střední a vyšší střední třída, tedy jejich voliči. Tím pádem je to jakási Sanchézova snaha poškodit jejich stranu. Ale je otázka, do jaké míry je to skutečně realita, nebo je to součást předvolebního boje a snaha ukázat Sanchéze jako vypočítavého politika,“ zmínil Mejstřík.