Strýc syrského prezidenta Asada stane před španělským soudem kvůli praní špinavých peněz

Ve Španělsku budou soudit strýce syrského prezidenta Bašára Asada a několik jeho blízkých příbuzných kvůli praní špinavých peněz. Rifát Asad a dalších 13 osob, včetně jeho osmi dětí a dvou manželek, se má podle vyšetřujícího soudce zpovídat i ze zpronevěry veřejných financí a zločinného spolčení. Podle vyšetřovatelů jde v případu o téměř 700 milionů eur (skoro 17, 9 miliardy korun). Madrid 21:09 22. listopadu 2019

Dvaaosmdesátiletý Rifát Asad je mladší bratr bývalého prezidenta Háfize, otce nynějšího prezidenta Bašára Asada. Ze Sýrie odešel v 80. letech a pak žil střídavě ve Francii, Británii a ve Španělsku. Patří k oponentům vlády Bašára Asada, kritizuje ale také syrskou opozici.

Kvůli praní špinavých peněz a daňovým únikům má Asad stanout před soudem i ve Francii. Tamní justice ho chce stíhat kvůli tomu, že v zemi stejně jako v dalších evropských státech nakoupil stovky nemovitostí za peníze vyvedené z fondů syrského státu.

Podle španělského vyšetřovacího soudce Asad ve Španělsku vlastní 507 nemovitostí v celkové hodnotě 695 milionů eur, a to prostřednictvím mnoha společností, které ovládají jeho příbuzní. Informoval o tom v pátek list El País.

V 70. a 80. letech velel Rifát Asad jednotkám ministerstva vnitra a v roce 1982 utopil v krvi povstání Muslimského bratrstva v Hamá, kde tehdy přišlo o život podle různých odhadů 10 000 až 20 000 lidí. Ačkoli žije od 80. let v zahraničí, byl až do roku 1998 formálně považován za viceprezidenta. Kvůli činům z 80. let Asada vyšetřují ve Švýcarsku, kde zkoumají podezření ze spáchání válečných zločinů.