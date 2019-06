Španělští taxikáři nemohou nosit sandály ani kraťasy, proti horku jeden z nich bojuje v sukni

Hvězdou španělských sociálních sítí se tento týden stal taxikář, který na protest proti omezujícímu nařízení místních úřadů začal jezdit v sukni. Nařízení totiž zakazují nosit taxikářům ve službě kromě sandálů či sportovního oblečení i kraťasy, nikoli však sukně. V tropických vedrech, která nyní ve Španělsku panují, se proto taxikář Jorge z města Vigo na severozápadě země oblékl do bílé sukně. Vigo (Španělsko) 8:38 5. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podobnou úpravu pro dress code taxikářů mají i další velká města Španělska, včetně metropole Madridu. (ilustrační foto) | Foto: Lexi Ruskell | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Informoval o tom deník El Mundo. Nová vyhláška pro taxikáře ve městě Vigo platí od loňského října a řidiči taxi podle ní musejí dbát „o svůj vzhled a osobní hygienu a adekvátně se oblékat“. Výslovně zakázány jsou „sandály, sportovní oblečení, tílka, žabky či kraťasy“.

„Jorge je vzdělaný člověk a má čistý vůz, ale to s tou sukní nedává smysl,“ komentoval situaci místopředseda svazu taxikářů Emilio Mosquera. Odmítl ale zprávy, že by si na Jorgeho kvůli novému oblečení stěžoval na místní policii. Nicméně uvedl, že pokud situace potrvá, bude to vedení svazu řešit.

,Beze skvrn a zápachu‘

Podobnou úpravu pro dress code taxikářů mají podle deníku El Mundo i další velká města Španělska, včetně metropole Madridu. Tam řidiči taxislužby mají už od listopadu 2012 zakázáno poskytovat služby mimo jiné „ve sportovním oblečení, v plavkách, šortkách a trikách bez rukávů“.

V Barceloně místní radnice v roce 2017 upravila vyhlášku pro oděv taxikářů, který musí být „adekvátní společenským normám“, zejména musí být „beze skvrn a zápachu“. Taxikáři v katalánské metropoli rovněž nesmějí nosit kraťasy a tílka ani obuv, která by „představovala riziko pro bezpečnost jízdy“.

Na Mallorce by ale taxikář Jorge se sukní nepochodil, protože tamní nařízení z roku 1996 povoluje sukně pouze ženám.