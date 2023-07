Španělské volby těsně vyhráli opoziční lidovci před vládními socialisty. Sestavit vládu ale může být těžké

Nedělní španělské parlamentní volby vyhráli opoziční lidovci se 33,1 procenta hlasů před vládními socialisty se 31,7 procenta. Vyplývá to z úplných předběžných výsledků zveřejněných na webu televize RTVE. Sestavit vládu ale zřejmě bude složité. Lidová strana (PP) vedená Albertem Núňezem Feijóem, ani socialisté premiéra Pedra Sáncheze totiž nebudou mít většinu, a to ani v případě koalice s jednou z dalších stran. Madrid 6:53 24. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda španělské opoziční Lidové strany Alberto Núňez Feijóo slaví vítězství ve volbách | Foto: Juan Medina | Zdroj: Reuters

Lidovci budou mít ve 350členné dolní komoře 136 křesel, což je o 47 více než dosud. V případné koalici s krajně pravicovou stranou Vox, která získala 12,4 procenta hlasů a 33 křesel, by měli dohromady 169 mandátů. K většině jich je ale potřeba 176.

Nedosáhnou na ni ani socialisté, kteří si přišli na 122 křesel, společně s aliancí Sumar, jež obdržela 12,3 procenta hlasů a 31 křesel. Dohromady by tato dvě uskupení měla 153 mandátů.

Jedenašedesátiletý Feijóo už svou stranu prohlásil za vítěze voleb a řekl, že nechce, aby v zemi nastalo období nejistoty. Za svou povinnost považuje jednat se všemi stranami, aby se podařilo sestavit vládu. Vyzval k tomu, aby se nikdo nesnažil blokovat její vznik. Vládní spolupráci se stranou Vox, která si oproti volbám v roce 2019 pohoršila o 19 křesel, dosud Feijóo odmítal.

Předseda španělských socialistů Pedro Sánchez tleská svým příznivcům po konci voleb | Foto: Nacho Doce | Zdroj: Reuters

Jedenapadesátiletý Sánchez, který stojí v čele 47milionové země od roku 2018, naopak vyjádřil přesvědčení, že pravicový blok selhal. „Bylo to Pyrrhovo vítězství Lidové strany, která není schopna sestavit vládu,“ řekla agentuře AP i politoložka Verónica Fumanalová, podle níž hlasování skončilo patem.

Lidovci by s krajně pravicovou stranou Vox získali většinu, ukazují španělské předvolební průzkumy Číst článek

AP míní, že výsledek lidovců i pravice obecně, která skončila za předvolebními očekáváními, může souviset i s obavou řady Španělů, že by se krajně pravicová strana (Vox) mohla stát součástí vlády. Bylo by to poprvé od skončení diktatury Franciska Franka, jenž zemřel v roce 1975.

V parlamentu bude i několik menších stran, z nichž ale žádná nebude mít více než sedm mandátů. Volební účast činila 71,3 procenta.