Stovky svědectví a celkem 400 000 případů. Španělsko vydalo zprávu o zneužívání dětí církví

Obětí zneužívání duchovními katolické církve se ve Španělsku stalo na 400 tisíc dětí. Rozsáhlou zprávu předložil v parlamentu španělský ombudsman, jedná se o první takový dokument v zemi. Představitelé církve chtějí zprávu řešit v pondělí na mimořádném jednání biskupské konference. „Veřejnost si myslí, že by odškodné měla uhradit církev, ne daňoví poplatníci,“ popsala pro Radiožurnál Ľubica Zlochová, spolupracovnice Českého rozhlasu ve Španělsku. Rozhovor Madrid 16:01 29. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Představitelé španělské církve zneužili na 400 000 dětí (ilustrační foto) | Foto: Tomáš Adamec

Proč vznikla tato zpráva, která má formu knížky s příběhy obětí?

Vznikla na žádost parlamentu, protože těch skandálů, co vyplavaly na povrch v souvislosti se zneužíváním na farách a v kostelech, bylo v posledních letech velmi mnoho, a to po celém Španělsku. Akorát se to vždy řešilo jen částečně a takovýto komplexní materiál chyběl.

Ta zpráva má asi 800 stran, je v ní 500 svědectví a jsou v ní například i návrhy na to, jak dál nakládat s tímto problémem – zda dát obětem nějaké odškodnění nebo zda by mělo dojít k nějaké omluvě ze strany církve, kterou by vyžadoval stát.

Jak na zprávu reaguje církev? Protože pokud jsou ty počty obětí pravdivé, mělo by Španělsko nejvyšší míru sexuálního zneužívání v katolické církvi na celém světě.

Španělská biskupská konference zareagovala tak, že bude mít v pondělí mimořádné jednání. Závěry z ní pak připraví i advokáti. Ale toto léto i sama církev připravila vlastní zprávu o svědectví nezletilých zneužívaných církevními činiteli. Byla to první taková zpráva, kterou španělská katolická církev zveřejnila.

Policie rozkryla síť lidí, kteří vedli kroužky a zneužívali děti. Na internetu si předávali rady Číst článek

Španělsko se tedy sice dostalo do popředí, co se týče pedofilie ze strany církve, ale odborníci upozorňují, že si jiné země zatím podobně velký výzkum ani nezadaly.

A co na zprávu říká veřejnost? Protože ombudsman i dosluhující premiér Sánchez mluví o možných finančních náhradách obětem. Ty by totiž zřejmě aspoň částečně musely jít ze státní kasy – tedy od všech daňových poplatníků.

To se samozřejmě běžným Španělům moc nelíbí, protože pokud by se platilo nějaké finanční odškodnění, tak veřejnost si myslí, že by ho měla uhradit církev a ne daňoví poplatníci.