‚Odezva na určité epizody života.‘ Bývalý španělský král Juan Carlos I. odešel podle Madridu do emirátů

Bývalý španělský král Juan Carlos I. je od 3. srpna ve Spojených arabských emirátech. Potvrdil to v pondělí královský palác v Madridu. Královská rodina už počátkem měsíce oznámila, že bývalý panovník se vystěhoval ze své země, ale neupřesnila kam. Španělská média v uplynulých týdnech spekulovala, že bývalý král odcestoval do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Madrid 21:25 17. srpna 2020

Juan Carlos I. byl hlavou státu od roku 1975 a abdikoval v roce 2014 v synův prospěch.

Bývalý panovník čelí vyšetřování kvůli finančnímu skandálu. V dopise synovi a současnému králi Felipemu VI. napsal, že se stěhuje z vlasti v odezvě „na určité epizody svého soukromého života“ a proto, že chce zabránit tomu, aby synovi ztěžoval jeho roli.

Dlouho však zůstávalo tajemstvím, do které země monarcha přesídlil. Až v pondělí to královská rodina prozradila. Jeho výsost Juan Carlos oznámila, „že třetího dne tohoto měsíce srpna se přestěhovala do Spojených arabských emirátů, kde v současnosti pobývá,“ oznámil v komuniké královský palác Zarzuela.

Juan Carlos I. byl hlavou státu od roku 1975 a abdikoval v roce 2014 v synův prospěch. Ve Španělsku a ve Švýcarsku je nyní terčem vyšetřování kvůli finančním machinacím.

Od roku 2018 prokuratura vyšetřovala kauzu týkající se zakázky výstavby vysokorychlostní železnice v Saúdské Arábii, kterou v roce 2011 získalo konsorcium španělských firem. Případ pak převzala prokuratura nejvyššího soudu. Vyšetřování se týká podezření, že Saúdská Arábie zaplatila několika lidem, mezi nimiž je jmenován i Juan Carlos I., jako úplatek miliony eur.

V tisku se letos objevily informace, podle nichž někdejší král dostal peníze na švýcarské konto z tajného konta v daňovém ráji spojovaného se Saúdskou Arábií.