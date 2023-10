Cesta k vládě? Španělští socialisté předloží amnestii pro katalánské separatisty, potřebují jejich podporu

Španělští socialisté zřejmě předloží v příštích dnech v parlamentu zákon o amnestii pro katalánské separatisty. Píší to agentury EFE a Europa Press. Tím by otevřeli cestu pro novou vládu socialistického premiéra Pedra Sáncheze, který potřebuje podporu katalánských separatistů. Hlasovat by se mohlo o nové vládě již příští týden, nejpozději však do konce listopadu. Madrid 23:03 31. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demonstranti se účastní protestu proti plánům úřadujícího španělského premiéra Pedra Sancheze udělit amnestii katalánským separatistům | Foto: Isabel Infantes | Zdroj: Reuters

Katalánské separatistické strany ERC a Junts žádají pro svou podporu nové vládě právě prosazení zákona o amnestii pro aktivisty, kteří se v rámci snahy prosadit nezávislost Katalánska dopustili trestných činů. Stále není zcela jasné, jak rozsáhlá amnestie bude.

K amnestii se zpočátku socialisté stavěli vlažně a samotný Sánchez požadavek dlouho nekomentoval. V dopise členům socialistické strany, který vedení rozeslalo minulý týden, však Sánchez označil amnestii jako „správnou cestu“ pro zajištění soužití v Katalánsku, napsal deník El País.

Dalším signálem sbližování mezi socialisty a katalánskými separatisty, které Sánchez pro zvolení do čela vlády potřebuje, byla podle médií pondělní schůzka v Bruselu mezi trojkou socialistů Santosem Cerdánem a lídrem katalánské strany Junts Carlesem Puigdemontem.

Podle zdrojů agentur EFE a Europa Press socialističtí poslanci příští týden předloží spolu se zákonodárci dalších stran, jež zvažují podporu Sánchezovi, v dolní komoře návrh zákona o amnestii. To by mohlo otevřít cestu k nové Sánchezově vládě.

Kritika amnestie

Záměr udělit amnestii ostře kritizují pravicové strany, které proti opatření uspořádaly v neděli demonstrace s desítkami tisíc účastníků. Šéf konzervativní Lidové strany Alberto Feijóo opakovaně kritizuje Sáncheze, že jedná se silami, které ohrožují jednotu Španělska, jen proto, aby se udržel u moci.

Kritizoval také jednání mezi představitelem socialistů a Puigdemontem, který je na útěku před španělskou justicí kvůli referendu o nezávislosti Katalánska z roku 2017.

Podle zdrojů ze socialistického vedení, které cituje agentura EFE, by se hlasování o nové vládě mohlo konat již příští týden. Sáncheze král Felipe VI. jmenoval jako kandidáta na premiéra před měsícem a předsedkyně Kongresu poslanců Francina Armengolová zatím datum hlasování neohlásila.

Poslanci budou muset hlasovat nejpozději do konce listopadu. Pokud do té doby nezvolí nového ministerského předsedu, budou se konat nové parlamentní volby. Pro Sáncheze, který opakovaně tvrdil, že novou vládu sestaví, by to byl výrazný neúspěch.