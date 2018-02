'Talent slovenské investigativní žurnalistiky'. Kdo byl zavražděný novinář Kuciak a o jakých kauzách psal?

Slovenský novinář Ján Kuciak se věnoval především kauzám spojeným s vyšetřováním daňových podvodů lidí blízkých vládní straně Smer, často psal také o kontroverzním podnikateli Mariánu Kočnerovi. V neděli Kuciaka a jeho přítelkyni nalezli policisté v jejich domě ve Velké Mači zavražděné. Podle policie motiv pravděpodobně souvisí s jeho prací. O čem a o kom mladý novinář přesně psal? Bratislava 12:48 26. 2. 2018 (Aktualizováno: 14:07 26. 2. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský investigativní novinář Ján Kuciak na snímku ze serveru Aktuality.sk. | Zdroj: Aktuality.sk

Ján Kuciak se narodil před 27 lety ve Štiavniku. Žurnalistiku vystudoval na univerzitě v Nitře a ve studiu pokračoval na doktorandském stupni. V minulosti pracoval pro Hospodárske noviny.

Na Slovensku zastřelili investigativního novináře i s partnerkou. Motiv mohl souviset s prací Číst článek

Na portálu Aktuality.sk, pro který psal v současnosti, se věnoval investigativním tématům, zejména pak daňovým podvodům.

Ve velké míře psal o podnikání Mariána Kočnera – kontroverzního slovenského podnikatele, který je spojován hned s několika spornými kauzami.

Na Kočnera podal novinář loni v září trestní oznámení za vyhrožování. Podnikatel mu měl tehdy říct, že bude „hledat špínu“ na jeho nejbližší rodinu, zveřejní ji a dosáhne toho, že Kuciak už nikdy nebude psát. (Příspěvek můžete vidět níže.)

Kuciak si měsíc a půl po podání oznámení na facebooku stěžoval na pomalý posun v práci policie. Podle Denníku N policie uzavřela případ s tím, že se nejedná ani o přestupek. Její postup nyní prověří prokuratura.

V srpnovém rozhovoru pro časopis studentů Nitranské univerzity na otázku, zda mu přijde práce investigativního novináře nebezpečná, odpověděl: „Ještě se mi nestalo, že by mě někdo zbil nebo by mi někdo podpálil auto, což se kdysi dělo běžně. (…) Nemyslím si, že by moje práce byla nebezpečná v tomto směru. Maximálně nám někdo vyhrožuje soudem, podá trestní oznámení. Podle mě jsou v nebezpečnější pozici zdroje.“

Slovenská vláda vypsala odměnu milion eur za informace o vraždě novináře Kuciaka Číst článek

Šéfredaktor Denník N Matuš Kostolný v rozhovoru pro Radiožurnál Kuciaka popsal jako jednoho z mála investigativních novinářů na Slovensku, který se práci věnoval opravdu systematicky a dlouhodobě.

„Poslední měsíce psal texty, které se dotýkaly špiček v téhle zemi. Dělal kauzy, které byly přepojené na politiku, které se týkaly lidí, jenž v zákulisí hýbou fungováním země. Byl to jeden z nejviditelnějších investigativních reportérů v zemi,“ uvedl.

„Talent slovenskej investigativy“ - tak Kuciaka označil slovenský spisovatel Michal Hvorecký. Dodal, že je podle něj nehorázné, že jsou kritičtí novináři na Slovensku vystaveni slovním i reálným útokům.

Kauzy Jána Kuciaka

Kuciak se ve svých posledních článcích na Aktuality.sk věnoval především podnikatelským aktivitám již zmiňovaného Mariána Kočnera a kauzám kolem strany Smer.

Otřesný čin, řekl prezident Kiska o vraždě novináře. Zeman se k případu odmítl vyjádřit Číst článek

V posledním článku psal spolu s kolegou Martinem Turčekem o tom, že firma Real Studio K. F. A, ve které měl Kočner podíl a která postavila komplex Five Star Residence, zanikne zřejmě bez splacení dluhu.

Se stejným objektem je spojována také kauza Bašternák, která odstartovala zprávami o neoprávněné dvoumilionové vratce z DPH. O tu si jedna z firem právníka Ladislava Bašternáka zažádala po koupi sedmi bytů v komplexu Five Star Rezidence za 12 milionů eur.

K firmám, které jsou do kauzy podle slovenských médií zapletené, měli mít blízko také ministr vnitra Robert Kaliňák a exministr financí Ján Počiatek, oba dva politici Smeru, o kterých Kuciak také několikrát psal.

Mimo tyto kauzy se Kuciak na jaře 2017 věnoval například dotacím, které čerpaly firmy v okolí podnikatele blízkého Smeru Miroslava Bödöra.