Speciální komise na Novém Zélandu vyšetří staré případy zneužívání dětí v sirotčincích

Nový Zéland chce vyšetřit dřívější zneužívání dětí ve státních institucích. Speciální komise prověří zacházení s dětmi v psychiatrických klinikách, sirotčincích a centrech pro mladistvé. Vyšetřovatelé se zaměří na období mezi lety 1950 až 1999, informuje britský deník Guardian. Wellington 16:07 1. února 2018

Nový Zéland rozsáhlým vyšetřováním reaguje na dlouhodobé požadavky lidskoprávních organizací, OSN a na podobná vyšetřování v Austrálii a ve Velké Británii. Podle Guardianu zřejmě půjde o dosud největší podobné šetření v novozélandské historii.

„Doufám, že tohle vyšetřování se vyrovná s novozélandskou historií v této oblasti i s jejími následky. Myslím, že bez ohledu na období máme zhruba 5 tisíc dětí ve státní péči. My jsme jejich rodiče. Jestliže zažily zneužívání a my jsme o tom nevěděli nebo proti tomu nic neudělali, tak jsme za to zodpovědní. A to bez ohledu na to, kdo byl pachatel,“ řekla novozélandská premiérka Jacinda Ardernová.

Podle ní se vyšetřování zřejmě protáhne na celou dobu její vlády a ročně vyjde na 12 milionů novozélandských dolarů. Tedy v přepočtu na zhruba 180 milionů korun.

Vyšetřování povede takzvaná královská komise. V jejím čele stane soudce a bývalý generální guvernér Nového Zélandu sir Anand Satyanand.

Komise se bude zabývat sexuálním a psychickým zneužíváním dětí a prověří taky možné rasové předsudky proti Maorům. Primárně ale nebude vyšetřovat sportovní kluby, církve ani věznice - pouze v případě, že by se o dotyčné děti nebo mladistvé v tomto období staral stát.

„Vyšetřování se týká například mladistvých, kteří byli v naší péči a stát je nechal zapsat do katolické školy a tam jim bylo ublíženo. Stejně tak se to týká i těch, kteří byli ve státní péči a kterým bylo ublíženo na prázdninovém táboře,“ vysvětlovala novozélandská ministryně vnitra Tracey Martinová.

Podle deníku New Zealand Herald ale komise nebude mít pravomoc vyplácet obětem kompenzace. Bude ale v celém případu radit vládě. Případné oběti se na ní navíc budou moct obrátit, pokud chtějí podat stížnost na policii.

Podle novozélandské komise pro lidská práva bylo mezi lety 1950 až 1999 zhruba sto tisíc dětí i dospělých ve státních institucích, jako třeba v sirotčincích nebo různých jiných centrech. Řada z nich prý zažila psychické nebo sexuální týrání.