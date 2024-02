‚Specifická situace.‘ Kuba nemá dostatek mouky na zajištění dodávek chleba, uvedly úřady

Kuba nemá dostatek mouky na to, aby zaručila do konce března běžné dodávky chleba. Napsala to agentura EFE s odkazem na prohlášení kubánských úřadů. Za nedostatek pšeničné mouky podle úřadů mohou problémy s dodávkami ze zahraničí. Kuba dováží zhruba 80 procent potravin, které potřebuje.

