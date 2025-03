Spekuluje se, že stažení z Kursku může být domluvené mezi USA a Ukrajinou, popisuje novinář Soukup

Do Moskvy ve čtvrtek přiletěl zvláštní vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff k rozhovorům o příměří Ruska s Ukrajinou. Kreml měl Spojeným státům předložit seznam požadavků, kterými dohodu o ukončení války podmiňuje. „Největší trumf je to, co už Donald Trump udělal,“ říká s odkazem na jeho přístup vůči Ukrajině Ondřej Soukup, novinář Českého rozhlasu, který se specializuje na Ukrajinu a Rusko. Podotýká, že podobně může zacházet i s Moskvou. Rozhovor Praha 16:03 13. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cesta Vladimira Putina do Kurské oblasti byla především pro domácí publikum, míní novinář Ondřej Soukup (ilustrační foto) | Foto: Pavel Bednyakov | Zdroj: Reuters

Poté, co Spojené státy a Ukrajina oznámily dohodu o třicetidenním příměří, je na řadě Moskva. Jak Vladimir Putin a jeho okolí zatím postupují?

Zatím jsou všechna vyjádření velmi opatrná. Třeba nepotvrdili, že by předali seznam požadavků americké straně. Dmitrij Peskov neustále opakoval: „Nevíme, co se tam vlastně domluvilo. Čekáme, až nám americká strana dá bližší informace.“

Potom říkal: „Čekáme, až americká delegace dorazí do Moskvy. Rádi si poslechneme, co nám budou chtít říct.“ Ale odmítal komentovat, co, nebo jak by na to ruská strana mohla reagovat.

Co víme o požadavcích, kterými Rusko podmiňuje příměří? Protože o podmínkách dlouhodobějšího míru se má teprve začít jednat.

To se také měnilo. V zásadě Rusko stále trvá na tom, že na mírových jednáních bude požadovat, aby se Ukrajina vzdala čtyř regionů, které ruské jednotky obsadily. To ale včetně Chersonu a Záporoží, které zůstávají pod kontrolu ukrajinské armády.

Požaduje odstoupení Volodymyra Zelenského a jasné garance, že Ukrajina nikdy nevstoupí do Severoatlantické aliance. To jsou ty klíčové požadavky.

Které Rusko opakuje už dlouhou dobu.

Prakticky od začátku roku 2022. A co se týče příměří, to doteď Rusko odmítalo. Říkalo: „My nemáme důvod, vítězíme na všech frontách, takže pokud oni chtějí mír, tak ať koukají naše požadavky přijmout co nejrychleji, nebo přijdou ještě o větší území.“

Pokud Rusko příměří doteď odmítalo, jaké karty, řečeno Trumpovým oblíbeným souslovím, teď tedy drží Spojené státy v ruce proti Rusku?

Největší trumf je to, co už Donald Trump udělal, a přinejmenším naší část světa dost šokoval, tedy ten až brutální způsob, jakým přinutil Ukrajinu, aby přistoupila na nápad s třicetidenním příměřím. Ukrajina totiž původně navrhovala, že by se příměří mohlo týkat jenom vzduchu a moře.

Když si vzpomeneme, co říkal Donald Trump ještě loni na podzim coby prezidentský kandidát, tak on říkal: „Můj plán je jednoduchý, já je donutím si sednout k jednacímu stolu. Pokud Ukrajina nebude chtít, tak jim seřežu veškeré dodávky zbraní a další pomoci. Pokud nebude Rusko chtít, tak Ukrajině dám takové množství zbraní, že nebudou vědět, co s nimi dělat a zavedu takové sankce vůči Rusku, že je donutím jednat.“

První část už jsme viděli. I v Kremlu si musí uvědomovat, že pokud by příliš oddalovali jednání nebo si kladli zcela nepřijatelné podmínky, tak může přijít i ta druhá část.

Jak do toho všeho zapadá středeční cesta Vladimira Putina do Kurské oblasti? Byla jistě pečlivě naplánovaná a načasovaná. Byla spíše pro domácí nebo zahraniční publikum?

Bylo to především pro domácí publikum. V této souvislosti mě docela zaujaly spekulace, které jsou velmi časté mezi proválečnými publicisty, kteří kritizují Kreml za příliš nerozhodné vedení války. Upozorňují, že to vypadá, že celé ukrajinské stažení z Kurské oblasti mohlo být domluvené, že to byla jedna z podmínek americké strany.

Už proto, že když loni v srpnu ukrajinská armáda obsadila část Kurské oblasti, tak Vladimir Putin prohlašoval, že nebude žádné jednání, dokud bude noha jednoho jediného ukrajinského vojáka na ruském území.

Oni tedy spekulují, že to ve skutečnosti bylo domluvené s Ukrajinci. Už i proto, že jsme neviděli žádné záběry bojů, zatímco se tam téměř rok ruské jednotky snažily, a najednou během čtyř dnů je po všem. I na tohle upozorňují, že možná je to celé trošičku divadlo.

Jak je to tedy teď s Kurskou oblastí? Drží Ukrajinci ještě nějakou podstatnější část?

Drží ještě posledních pár vesnic mezi Sudžou a ukrajinskou hranicí. Ale je to naprostý zlomek toho, co drželi ještě před dvěma měsíci.