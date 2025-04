Špicar: Oslabili jsme svoji odolnost. Měli bychom do Evropy přesunout znovu výrobu léků a zbraní

Americký prezident Donald Trump na 90 dnů pozastavil vysoká cla, která předtím uvalil na většinu zemí světa. „Stále doufáme, že se podaří dohodnout výsledek, který nebude znamenat dramatické zvýšení cel, protože by k němu pravděpodobně došlo oboustranně. To by poškodilo obě strany Atlantiku,“ upozorňuje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar pro Český rozhlas Plus.

