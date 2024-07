Špičky demokratů dál stojí za Bidenem. Straníky ale po debatě s Trumpem ovládla panika, tvrdí Ciglerová

Rodina amerického prezidenta Joea Bidena podpořila jeho rozhodnutí pokračovat v kampani, podle nejnovějšího průzkumu společnosti YouGov si ale 72 procent registrovaných voličů myslí, že nemá schopnosti pro druhé funkční období. Pochybnosti vyvolala zejména televizní debata s Donaldem Trumpem. „Nejbližší okolí mu vyjadřuje podporu, má za sebou špičky demokratů, a to je rozhodující,“ říká pro Český rozhlas Plus Jana Ciglerová z Deníku N. Interview Plus Washington 21:29 2. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Bidenovu kandidaturu podpořili exprezidenti Barack Obama a Bill Clinton i vlivní členové Kongresu Nancy Pelosiová nebo Jim Clyburn a také Bidenova rodina. A to přes to, že v debatě se svým vyzyvatelem Donaldem Trumpem nepůsobil energicky. To koneckonců uznal i sám Biden. Podporu ale stále má.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jana Ciglerová, redaktorka Deníku N

„Nastolili tím směr a nespokojencům dali najevo, že se musejí přidat, jinak strana nebude jednotná. Těch nespokojených je velmi mnoho, ale jen pár politiků si dovolilo říct, že by Bidena měla strana nahradit. Mimo záznam o tom ovšem mluví s novináři, z čehož je patrné, že nervozita a panika ovládla Demokratickou stranu daleko víc, než přiznává,“ soudí novinářka.

Vyměnit kandidáta jen čtyři měsíce před volbami je ale obtížné, zvlášť pokud jde o úřadujícího prezidenta, který chce mandát obhajovat. Jako alternativa se nabízí viceprezidentka Kamala Harrisová, která je ovšem velmi nepopulární. Zároveň by ale bylo pro stranu velmi problematické ji obejít.

Další v pořadí by pak mohl být například kalifornský guvernér Gavin Newsom nebo guvernérka Michiganu Gretchen Whitmerová, což jsou významné osobnosti uvnitř strany, podle Ciglerové je ale otázkou, zda jsou dostatečně známí i mezi voliči napříč Spojenými státy.

Rodina podpořila Bidena, aby pokračoval v klání o Bílý dům. Důvěra voličů v jeho schopnosti ale klesá Číst článek

Pochybnosti sílí

Pochybnosti o Bidenových mentálních schopnostech se objevují poslední dva roky a demokraté je dosud vždy vyvraceli s tím, že jde o propagandu republikánů či chvilkové zakolísání.

„V debatě s Trumpem měl všechny tyto obavy vyvrátit, místo toho vyvolal vlastně nejsilnější pochybnosti,“ poznamenává redaktorka Deníku N.

Bidenovi zastánci argumentují tím, že 90 minut debaty nemůže překrýt čtyři roky v prezidentském úřadě. Podle Ciglerové sice úřadující prezident prosadil řadu důležitých zákonů a investic do zanedbané infrastruktury, nejde ale o věci, které by byly bezprostředně viditelné.

Amerikanista: Poražený stařec Biden a Trumpovy lži. Nerozhodnutým voličům budou stačit videa na sítích Číst článek

„Jako lídr musíte být schopný prezentovat výsledky své práce a ukázat, že víte, co děláte a proč. A to se Bidenovi nedaří,“ podotýká s tím, že po debatě se mluví jen o tom, zda je Biden vůbec schopný nadále vést zemi.

Stranou naopak zůstává to, že i jeho protivník Donald Trump se do svých myšlenek několikrát zamotal a pronesl velké množství nepravdivých výroků.

„Musíte být schopný přesvědčit a přimět lidi, aby vám uvěřili. Trumpovi se podařilo vysvětlit jim něco, co ani není pravda. Že volby byly podvod a on ve skutečnosti vyhrál. Přesto tomu věří většina Republikánské strany a zhruba třetina amerického obyvatelstva,“ dodává.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus, audio je v úvodu článku.