Prodal Rusku informace z německé tajné služby? Začal soud s údajným špionem Carstenem L.

V Berlíně začal soud v jednom z největších špionážních skandálů, které Německo řešilo za poslední dekády. Týká se muže, který řídil jeden z odborů německé zahraniční rozvědky. Informace ale měl předávat Rusku. Peníze mu za to podle obžaloby dával další muž, který teď s úřady na rozdíl od špiona spolupracuje. Od stálého zpravodaje Berlín 11:07 13. prosince 2023

Carsten L., jak o údajném špionovi mluví německé soudy, byl zatčen před rokem. Do té doby sloužil v centrále německé rozvědky v Berlíně.

Ještě předtím sloužil roky v terénu, pohyboval se od Afghánistánu po Balkán. Podle stanice ARD byl ale už před nástupem do tajné služby podezřelý z pravicového extremismu, a to v době, kdy pracoval jako voják. Úřady ale tomuto podezření nevěnovaly příliš pozornosti.

Pro Moskvu začal Carsten L. údajně pracovat teprve loni v létě a za to dostal od ruské tajné služby FSB výměnou za informace v přepočtu asi 11 milionů korun.

Peníze v kufru

Před soudem také skončil Arthur E., podnikatel, který údajně sloužil jako spojka, přes kterou Carsten L. všechny materiály předával. Tajná služba FSB mu za to zaplatila v přepočtu 10 milionů korun.

Peníze vyplatila tajná služba oběma mužům v hotovosti v Moskvě. Odtud je podnikatel propašoval do Evropy.

Podle žalobců se mu to povedlo právě díky pomoci hlavního obžalovaného. Carsten L. prý celníky na frankfurtském letišti vyzval, aby podnikatele nekontrolovali, protože jde prý o cestu ve jménu německé rozvědky.

Zatímco Arthur E. s úřady spolupracuje a obsáhle vypovídá, Carsten L. se k obviněním patrně nevyjádřil.

Aplikace wagnerovců

Vedení německé rozvědky BND oficiálně tvrdí, že to není tak hrozné, jak to ze začátku vypadalo. Podle informací magazínu Der Spiegel je to spíš naopak a BND se tímto vyjádřením jen snaží maskovat škody.

Der Spiegel také naznačuje, čeho se hlavní část špionáže pro Rusko mohla týkat. Německo a jeho spojenci se totiž podle listu prolomili do šifrované aplikace, přes kterou komunikovali ruští žoldáci, takzvaní wagnerovci.

Západ i díky tomu měl přehled o plánech nebo ztrátách na ruské straně. Jenže Carsten L. to prý Moskvě prozradil. Žoldáci pak postupně přestali tuto aplikaci používat.

Podle týdeníku Der Zeit mělo jít také o vyzrazování pozic ukrajinských jednotek nebo západních zbraní na Ukrajině. Tohle ale dosud nikdo oficiálně nepotvrdil.

Jak to Carsten L. dělal? Německá tajná služba BND má všechny tajné materiály uložené ve své centrále na nepřenosných počítačích a pobočných pracovištích. Údajný špion si ale tajné dokumenty buď tiskl, nebo fotil obrazovku svého pracovního počítače telefonem.

Pošramocená pověst

Nejen tento skandál pošramotil pověst rozvědky BND. Byla to právě ona, kdo do poslední chvíle zpochybňoval, že by Rusové mohli naplno zaútočit na Ukrajinu, zatímco ostatní spojenci o tom byli pevně přesvědčení.

Letos na jaře si někteří politici stěžovali, že BND až příliš zaskočil pokus o vzpouru v Rusku, za kterým stál šéf wagnerovců Jevgenij Prigožin a který dva měsíce poté zemřel, podle dostupných informací s ním spadlo letadlo.

Skandál kolem Carstena L. bude mít v BND i další dohru pro zaměstnance rozvědky. Služba ještě více zpřísní ostrahu na pracovišti. Každý bude muset na vyžádání ukázat obsah svých zavazadel, které vnáší do areálu. A to proto, aby se zabránilo pašování zakázaných zařízení, na které by zaměstnanci mohli fotit tajné dokumenty nebo je připojit do interní sítě a způsobit tím škody.

Od začátku války na Ukrajině dopadli Němci i další ruské špiony. Mezi nimi byli i vědec, který Moskvě předal informace o evropské raketě Ariane.

Německá kontrarozvědka varuje také před náborovou aktivitou Číny. Podle šéfa BND Bruno Kahla se svět výrazně proměňuje a tajné služby se tomu musí přizpůsobit.