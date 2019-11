V USA seděla Butinová za špionáž, v Rusku nyní pracuje v úřadu ombudsmanky

Ruska Marija Butinová, která byla odsouzena a vězněna v USA za to, že se jako nezaregistrovaná agentka cizí mocnosti snažila proniknout do vlivné americké Národní asociace držitelů zbraní, našla necelý měsíc po návratu do vlasti novou, státem placenou, práci. V úřadu ruské ombudsmanky se má starat o Rusy uvězněné v cizině. Informovala o tom v pátek agentura Reuters. Moskva 20:31 22. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marija Butinová při příletu do Moskvy | Foto: Tatyana Makeyeva | Zdroj: Reuters

„Ano, (Butinová) přijala takovou nabídku,“ potvrdila agentuře TASS ombudsmanka Taťjana Moskalkovová. Dodala, že Butinové se na tomto poli mohou hodit její vlastní zkušenosti.

Jednatřicetiletá Butinová se do Ruska vrátila 26. října, den po propuštění z americké věznice. Na moskevském letišti ji čekalo vřelé uvítání. Ruské úřady trvaly na tom, že kauza Butinová byla vykonstruovaná. Rusku zatkli v předvečer schůzky prezidentů Vladimira Putina a Donalda Trumpa v Helsinkách minulý rok v červenci.

Butinová byla v dubnu v USA odsouzena k 18 měsícům vězení poté, co přiznala, že se jako agentka cizí mocnosti snažila proniknout do americké Národní asociace držitelů zbraní a že měla předávat do Moskvy informace o vlivných Američanech. Odmítla ale, že by pracovala pro nějakou špionážní síť.

Také Moskva odmítla obvinění, že pro ni Butinová skrytě pracovala. Prezident Putin případ zhodnotil jako nehoráznost, protože podle něj není jasné, co žena spáchala a za co byla odsouzena.