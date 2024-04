Spíše než útok na Írán, jen odražení případného napadení Izraele, komentuje Slezák výpomoc USA

„Nedělejte to,“ vzkázal v pátek americký prezident Joe Biden íránskému vedení. Učinil tak v souvislosti s informacemi, že Teherán chystá v nejbližších hodinách nebo dnech ozbrojený úder na cíle v Izraeli, odvetou za vzdušný útok na íránský konzulát. „Spíš se jedná o nějakou pomoc při odrážení možného a očekávaného íránského útoku,“ myslí si zahraničně-politický komentátor Radiožurnálu Milan Slezák. Nepředpokládá, že by USA zaútočily na Írán. Rozhovor Praha 14:14 13. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záchranáři hledají těla ze zničené nemocnice Al Shifa | Foto: Dawoud Abu Alkas | Zdroj: Reuters

Jak vážně vyznělo to varování šéfa Bílého domu, podle něhož se dá íránský útok na Izrael očekávat spíš dřív než později? Případně může mít větší odstrašující efekt pro Teherán?

Řekl bych, že ano, ale na druhou stranu tím stejným slovem, jakým teď varoval Joe Biden Teherán, to znamená don't, už varoval prezident Biden strany, které by se chtěly zapojit do konfliktu v Gaze před několika měsíci přesně tím samým výrazem. A to bylo v době, kdy Američané posílali do východního středomoří dvě bojové skupiny lodí včele se dvěma letadlovými loďmi. Tehdy šlo o jasné varování i Íránu, ale hlavně Hizballáhu, státům, nebo organizacím, které by se chtěly nějak zapojit do války v Gaze tím, že by plnou vahou zaútočili na Izrael.

Co mě tedy zaujalo na slovech prezidenta Bidena, bylo to, že Spojené státy mají závazek při pomoci Izraeli, že to budou nadále dělat. Ale neřekl výslovně, a ono by se to asi od něj ani nedalo očekávat, že pokud by Írán zaútočil na Izrael, Spojené státy by pomohly bránit Izrael i tím, že by zaútočily na Írán.

Tady se spíš jedná o nějakou pomoc při odrážení možného a očekávaného íránského útoku.

List Washington Post napsal, že americký ministr obrany Lloyd Austin ve čtvrtek vytknul izraelskému protějšku, že Izraelci Američany předem neinformovali o útoku na íránský konzulát v Damašku z toho 1. dubna. Jak důvěryhodně působí tahle verze?

Popravdě řečeno je to dost těžko uvěřitelné. Na druhou stranu je možné, že ta informace předána byla, ale na nějaké nižší úrovni. Ale dovedu si také představit, že Izraelci si dopředu spočetli, že Američané by jim takový útok rozmlouvali, a proto se rozhodli je raději nechat v blahém nevědomí.

Milan Slezák, Český rozhlas | Foto: Karel Šanda

Írán je sponzorem militantního hnutí Hizballáh, které i v těchto dnech ostřeluje z Libanonu sever Izraele desítkami raket. To se odehrává i v kontextu s izraelskou válečnou operací v pásmu Gazy. Nakolik výbušný potenciál má současná situace, pokud Íránci skutečně podniknou vzdušný útok na židovský stát?

Potenciál je skutečně výbušný, protože se otvírá možnost regulární další válečné fronty, na kterou nicméně Izrael, jak říká, je připravený. Situace na izraelsko-libanonské hranici prakticky od začátku války v Gaze je napjatá. Hizballáh a Izrael si vyměňují rakety a bomby. Prakticky každý den se tam střílí, takže by nějaká další konfrontace nebyla žádnou novinkou.

V případě, že by se Írán rozhodl zaútočit na Izrael frontálně, to znamená, nevyslal by jenom svoje drony a rakety, ale pověřil by také svého spojence Hizballáh, aby se k takovému frontálnímu útoku připojil, tak by samozřejmě nastala situace úplně nová. A to by bylo pro Izrael daleko obtížnější se proti něčemu takovému bránit, i když říká, že on na to připraven je. Mně se ale stále zdá, že k něčemu takovému nedojde.

Pak je tady ještě jiná varianta, ale to bude velice stručný, že Írán by si rozmyslil vlastní útok na izraelské území a nechal ho za sebe provést právě Hizballáh.