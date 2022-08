Britský spisovatel Salman Rushdie byl pobodán na pódiu v New Yorku. Vrtulník ho převezl do nemocnice

Britský spisovatel indického původu Salman Rushdie byl v pátek napaden při vystoupení v americkém státě New York. Podle reportéra agentury AP, který byl na místě, na pódium vtrhnul muž a zaútočil na Rushdieho. Podle policie spisovatel zřejmě utrpěl bodnou ránu do krku a byl vrtulníkem převezen do místní nemocnice. Útočníka policisté zadrželi, nyní je ve vazbě.

New York 17:51 12. 8. 2022 (Aktualizováno: 18:28 12. 8. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít