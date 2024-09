Spojenci Kyjeva by podle ruského diplomata neměli zapomínat, že jeho země je jaderná mocnost

Severoatlantická aliance „povede přímou válku s Ruskem“, umožní-li Západ Ukrajině útočit svými dalekonosnými zbraněmi na ruské území. Podle agentury Reuters to v pátek na jednání Rady bezpečnosti OSN prohlásil ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja. Podle něj by spojenci Kyjeva neměli zapomínat, že Rusko je jadernou mocností, a měli by „myslet na následky“.

