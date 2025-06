Spojenci NATO včetně Česka míří k závazku 5 procent HDP na obranu, říká Jireš z ministerstva obrany

Na čtvrteční schůzce ministrů obrany NATO šéfové resortů schválili nové alianční závazky a diskutovali o návrhu generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, aby 3,5 procenta HDP putovalo přímo na armádu a 1,5 procenta na širší výdaje spojené s bezpečností. „Důraz na navýšení je pochopitelný, logický a vychází z reality bezpečnostního prostředí,“ říká Jan Jireš, vrchní ředitel Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany. RANNÍ PLUS Brusel 23:10 6. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cvičení vojáků NATO | Foto: Ondřej Vaňura, Martin Pařízek | Zdroj: Český rozhlas

Jak složité byly diskuse ministrů obrany zemí NATO? Které státy stály za tímto návrhem a které spíš ne?

Nemohu veřejně říkat, jak probíhalo včerejší jednání ministrů obrany NATO v Bruselu, protože probíhalo v utajeném režimu. Ale mohu říct, že mezi spojeneckými zeměmi panuje velká míra shody na tom, že na haagském summitu, který proběhne za necelé tři týdny, se spojenci přihlásí k novému závazku vydávat dohromady 5 procent HDP na obranu v horizontu let 2030–2032.

Bude to spíše dřívější, nebo pozdější termín? Co je pravděpodobnější?

Generální tajemník NATO navrhuje, abychom postupně navyšovali obranné výdaje na do roku 2032. Je to rozumný kompromis, protože ve většině případů nelze obranné výdaje efektivně zvýšit skokově z roku na rok. Je potřeba postupný náběh.

Návrh generálního tajemníka je zcela ve shodě s tím, co na začátku března schválila česká vláda, která se usnesla, že postupnými kroky bychom se do roku 2030 měli dostat na 3 % HDP na obranu. V souvislosti s haagským summitem předpokládám, že ještě budou v ČR probíhat politické úvahy o tom, že se přihlásíme k závazku 3,5 % do roku 2032.

Nepožádala americká strana, aby to byl dřívější termín? Pokud vím, tak američtí zástupci říkali, že termíny neurčují Spojené státy, ale naši protivníci.

Je to pravda. Západní zpravodajské služby v posledních měsících a letech hodnotí ruskou schopnost obnovit své vojenské schopnosti a případně napadnout členské země Severoatlantické aliance v horizontu tří až sedmi let. Skutečně zápasíme s časem a musíme naši kolektivní obranyschopnost vybudovat co nejdříve.

Důraz na to, udělat to co nejdříve, je pochopitelný a logický, vychází z reality bezpečnostního prostředí. Na druhou stranu i kvůli kapacitám obranného průmyslu není možné udělat to z roku na rok. Konečná dohoda bude spočívat v akceptaci postupného náběhu.

To znamená, že se Česká republika v Haagu přihlásí k závazku 5 %, jak říkal Mark Rutte, a to do roku 2032?

Ano, předpokládám, že to tak bude. Koneckonců prezident Pavel už to takto i veřejně potvrdil.

Posun v uvažování zemí Severoatlantické aliance nelze přehlédnout. Co na tom mělo největší vliv? Tlak prezidenta Trumpa na zvyšování výdajů, nebo situace na frontě?

Oboje. Velký vliv má válka na Ukrajině a agresivní politika Ruska, které se netají tím, že by se na Ukrajině nezastavilo, pokud by mělo možnost a my bychom jim poskytli příležitost expandovat dál.

Druhý faktor je americký tlak, respektive rozhodnutí administrativy prezidenta Trumpa, že se bude soustředit na odstrašení Číny v indopacifickém regionu a že konvenční obrana Evropy v rámci NATO bude v příštích letech muset postupně přejít dominantně na evropské země.

Příměří v nedohlednu

Ještě bych se zeptal na schůzku Donalda Trumpa s německým kancléřem Friedrichem Merzem. Jak se ministerstvo obrany staví k Trumpovu prohlášení, že by bylo dobré nechat nějakou dobu bojovat Rusko a Ukrajinu a pak teprve je od sebe odtrhnout? I na to, že v tuto chvíli odmítl na Rusko uvalit drakonické sankce?

Můj osobní názor je, že pouze komentoval reálnou situaci, jak dneska panuje.

Jakékoliv příměří, které by bylo skutečně smysluplné a dlouhotrvající, v nejbližších měsících nenastane. Vyjednávání, která probíhají v posledních měsících, nevedla a zatím nepovedou ke klidu zbraní nebo příměří.

Není to vinou Ukrajiny, která už před několika měsíci deklarovala, že je připravena přistoupit na bezpodmínečné příměří, ale je to vinou Ruska. Prohlášení Donalda Trumpa pouze komentovalo reálnou situaci – válka bohužel bude dál pokračovat, a to minimálně do konce letošního roku.