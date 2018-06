Vlajky, tisíce lidí a regimenty vojáků. Británie oslaví 92. narozeniny královny Alžběty II.

Spojené království v sobotu slaví 92. narozeniny královny Alžběty II. Britská panovnice se sice narodila už v dubnu, ale oficiální oslava narozenin panovníka připadá na vždy začátek června. Tři hodiny trvající ceremoniál začne v 11 hodin dopoledne, tj. ve 12 hodin našeho času. Londýn 7:14 9. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alžběta II. na snímku z letošního dubna. | Foto: Henry Nicholls | Zdroj: Reuters

Vlajky, tisíce lidí a regimenty vojáků – pěších i na koních. To vše za zvuku vojenských kapel. Tak vypadá každoroční oslava narozenin britského panovníka.

Ceremoniál má už od roku 1820 svá pravidla, takže královna se například objeví v kočáře.

Nyní je součástí oslav i pompézní přelet Královského letectva (RAF), který panovnice sleduje z balkónu Buckinghamského paláce.

„Nemnoho zemí má ve svém čele krále nebo královnu. My máme tu čest, že naše britská královna je navíc nejdéle sloužícím monarchou. To je něco, na co jsme opravdu hrdí. Milujeme královnu a její rodinu,“ říká zpravodaji Českého rozhlasu v Británii jeden z hrdých royalistů.

I když se v ostrovním tisku občas spekuluje o tom, zda má královská rodina své místo i ve 21. století, podle pár let starého průzkumu se 69 % Britů domnívá, že bez královské rodiny by byla Británie horší.

Lví podíl na popularitě královské rodiny má sama Alžběta II. Během její vlády se v čele Británie vystřídalo třináct premiérů a premiérek.

Proč se ovšem narozeniny královny, která se narodila v dubnu, slaví v červnu? Na vině je tradice a anglické počasí.

Začátek června vybral pro oficiální oslavu král Jiří II. už v roce 1748. Narodil se totiž v listopadu, což je měsíc pro vojenské přehlídky zcela nevhodný. Proto všichni britští panovníci, bez ohledu na rodný list, slaví narozeniny vždy v červnu.