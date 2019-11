Spojené království v současné podobě skončí, věří polovina Britů. Jejich přesvědčení po brexitu vzrostlo

Polovina Britů si myslí, že Spojené království nebude za deset let existovat ve své současné podobě. Vyplývá to z průzkumu institutu Ipsos MORI, který v pátek zveřejnila agentura Reuters. V souvislosti s plánovaným odchodem Británie z Evropské unie sílí hlasy separatistů, kteří si přejí nezávislost Skotska, Walesu či sjednocení Severního Irska s Irskou republikou. Londýn 13:12 8. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V roce 2014 nevěřilo v dlouhou budoucnost unie čtyř zemí 43 procent lidí (ilustrační foto) | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

Podle průzkumu si 50 procent Britů myslí, že za deset let už nebude v současné podobě existovat unie Anglie, Walesu, Skotska a Severního Irska, která nyní tvoří Spojené království.

Skotská vláda chce do Vánoc požádat o referendum o nezávislosti. Mohlo by se konat už v roce 2020 Číst článek

V roce 2014 nevěřilo v dlouhou budoucnost unie čtyř zemí 43 procent lidí. Průzkum tehdy Ipsos MORI přitom prováděl tři měsíce před referendem o nezávislosti Skotska, kdy odtržení jedné části království bezprostředně hrozilo.

V to, že ani za deset let se na podobě unie Anglie, Walesu, Skotska a Severního Irska nic nezmění, věří podle aktuálního průzkumu 29 procent dotázaných obyvatel Spojeného království. Před pěti lety to bylo 45 procent.

Nové skotské referendum

Separatistické tendence v Británii zesílily mimo jiné v souvislosti s výsledkem referenda z roku 2016, ve kterém se občané vyjádřili pro odchod země z EU. Na rozdíl od Anglie a Walesu tehdy ale většina obyvatel Skotska a Severního Irska hlasovala proti brexitu.

Před nadcházejícími parlamentními volbami, které se uskuteční 12. prosince, se otázka nového referenda o nezávislosti stala opět jedním z hlavních témat předvolebního boje ve Skotsku, kde vládne separatistická Skotská národní strana (SNP).

Nezávislost prosazuje také velšská strana Plaid Cymru. Severoirská strana Sinn Féin dlouhodobě usiluje o spojení regionu s Irskou republikou.

Agentura Ipsos MORI průzkum provedla na vzorku tisíce lidí z různých částí Británie, a to na konci října, tedy krátce před tím, než měla Británie opustit Evropskou unii. Z 31. října byl ale brexit odložen na 31. ledna 2020.