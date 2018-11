‚Pokud budou agresivní, střílejte.‘ Trump se znovu opřel do karavany imigrantů, zpřísní azylovou politiku

Prezident Donald Trump chce příští týden vydat dekret, který by zpřísnil azylovou politiku Spojených států. Požádat o azyl by směli přistěhovalci jen na hranicích při vstupu do země. Při jiném postupu by úřady směly imigranty bez azylového řízení vyhostit. Trump v Bílém domě také řekl, že na karavany přistěhovalců, které pomalu míří k jižní americké hranici, by vojáci mohli střílet, pokud by druhá strana byla agresivní a například házela kamení.

