Spojené státy reagují na hrozbu íránské odvety za zabití Solejmáního, do regionu vysílají 3000 vojáků

Pentagon schválil vyslání dalších zhruba 3000 vojáků do oblasti Blízkého východu kvůli zvýšenému ohrožení amerických sil v regionu po zabití íránského generála Kásema Solejmáního. Podle agentur AP a Reuters to v pátek oznámili nejmenovaní státní úředníci. Podle agentury Reuters jsou do oblasti preventivně vysíláni vojáci z 82. výsadkové divize ze základny Fort Bragg v Severní Karolíně. Washington 19:19 3. 1. 2020 (Aktualizováno: 20:15 3. 1. 2020)

Podle funkcionářů, kteří si podle Reuters přáli zůstat v anonymitě, se vojáci připojí ke zhruba 750 vojákům ze stejné divize, kteří už byli tento týden vysláni do Kuvajtu po napadení amerického velvyslanectví.

Vyslání dodatečných vojáků do oblasti podle AP odráží obavy z možné íránské odvetné akce za čtvrteční zabití generála Solejmáního. Solejmání byl velitelem oddílů Kuds, což je složka íránských revolučních gard odpovědná za operace mimo Írán.

Vyslání vojáků jde proti původním snahám prezidenta Donalda Trumpa počty vojáků na Blízkém východě spíše snižovat. Od května však americká administrativa na Blízký východ vyslala 14 000 dalších vojáků poté, co prohlásila, že Írán plánuje útoky na americké zájmy.

Lídr senátních demokratů Chuck Schumer uvedl, že Trump nemá pravomoci zahájit válku s Íránem bez souhlasu Kongresu a zároveň zdůraznil, že Trump měl zabití generála nejprve projednat s představiteli Kongresu. Stejně tak by podle Schumera Trump potřeboval souhlas k výraznému navýšení počtu amerických vojáků na Blízkém východě.

Na Blízkém východě jsou v současné době rozmístěny desetitisíce amerických vojáků. Velké základny mají USA například v Kuvajtu, Saúdské Arábii nebo v Kataru.

Ostražitý New York

Na možnou íránskou odvetu zareagovaly i bezpečnostní složky v New Yorku. Starosta Bill de Blasio v pátek prohlásil, že město si je vzhledem ke své historii vždy vědomé možnosti teroristického útoku. Podle starosty se však hrozba zvýšila a to především kvůli prostředkům, jaké má Írán k dispozici. „Musíme předpokládat, že tato akce nás fakticky vrhá do válečného stavu,“ varoval de Blasio.

Jak uvádí Reuters, newyorská policie má zpravodajské a protiteroristické divize na 14 zahraničních zastoupeních, které byly od útoků na Světové obchodní centrum 11. září 2001 dobře financovány. Newyorské úřady považují město za lákadlo pro teroristické útoky a bezpečnost je proto posilována vždy po incidentech politického násilí namířeného proti civilistům ve Spojených státech či v zahraničí. Policejní komisař Dermot Shea v této souvislosti uvedl, že Newyorčané mohou očekávat více ozbrojených policistů v ulicích.