Spojené státy se před padesáti lety staly velmocí ženského fotbalu. Pomohl tomu boj s diskriminací

Přesně před padesáti lety začal ve Spojených státech amerických platit takzvaný Title IX. Za tajemným názvem se skrývá několik vět, které napomohly tomu, že se Spojené státy staly velmocí ženského fotbalu, i když ten mužský za elitou zaostává. Od stálého zpravodaje Spojené státy 18:50 23. června 2022

Američané čekají na rozhodnutí Nejvyššího soudu, které může skoro po půl století v jejich zemi zrušit federální nárok na umělý potrat a celkově zvrátit trend v oblasti práv žen v USA. Děje se to paradoxně v tomtéž roce, kdy americké ženy po letech sporů uspěly ve své snaze o zrovnoprávnění na fotbalovém trávníku.

Před padesáti lety se začala psát historie ženského fotbalu. Poslechněte si, jaký byl vývoj tohoto sportu v USA

Rovné platové i další podmínky si americké reprezentantky, které dominují světovému fotbalu, vymohly půl století po přijetí přelomového zákona. Je to přesně 50 let od chvíle, kdy v Americe začal platit takzvaný Článek IX, který spustil revoluci v ženském fotbale.

Je to 37 slov, která změnila americký univerzitní sport a těžil z toho hlavně ženský fotbal. Takzvaný „Title IX“ dne 23. června 1972 navázal na přelomové zákony o občanských právech ze 60. let a zakázal diskriminaci ve vzdělávání na základě pohlaví.

„Mělo se to týkat přijímacího procesu na vysoké školy, ale nějaká bystrá osoba si rychle uvědomila, že se to dá vztáhnout i na sportovní programy. Soccer, jak Američané označují fotbal, byl pro univerzity snadný a rychlý způsob, jak novému zákonu dostát. Zřízením jednoho nového týmu ženského fotbalu jste přes noc mohli dát příležitost sportovat 25 ženám. To budilo dobrý dojem, sport rychle rostl a vydělal na zavedení toho zákona zřejmě nejvíc ze všech,“ říká Shawn Laddaová, historička ženského sportu v Americe a profesorka na Manhattan College v New Yorku.

Sport pro citlivky

Rozvoji ženského fotbalu podle ní pomohlo také to, že Američané si do něj na rozdíl od tradičních fotbalových národů neprojektují maskulinitu.

„Je to k smíchu, ale soccer byl ve Spojených státech tradičně považovaný za sport pro citlivky. Za sport, který nehrají skuteční muži. Ti přece hrají ten ‚pravý‘ fotbal s fyzickým napadáním – americký fotbal. To byla pro ženský soccer v USA obrovská výhoda. Dívky a ženy tu mohly hrát fotbal – a nikoho to nezajímalo. Kdežto jinde ve světě je fotbal machistickým sportem, který hrají muži, přivlastňují si ho a nechtějí do něj ženy pouštět,“ připomíná Laddaová zákaz hrát fotbal, který pro ženy dlouho platil třeba v Anglii, Německu nebo Brazílii.

Odlišný přístup Američanů k fotbalu v kombinaci s přijetím Článku IX před půl stoletím byly podhoubím, ze kterého vyrostla americká reprezentace coby velmoc číslo jedna ženského fotbalu. Letos si vítězky posledních dvou světových šampionátů, které jsou i komerčně jedním z nejúspěšnějších týmů napříč sporty, vymohly na americké asociaci rovné podmínky.

Americké šampionky

„Bylo načase, aby americké ženy dostaly stejné podmínky jako mužští hráči. Je dobře, že se vzepřely a řekly, že už stačilo. Obyčejně se používá výmluva, že ženy nejsou tak dobré, že nejsou tak úspěšné. V tomto případě je to přesně naopak. Tak proč by měly všechny peníze jít mužům? To je prostě nespravedlivé. A soud to konečně uznal,“ myslí si Shawn Laddaová, která osobně navštívila všechny dosavadní světové šampionáty ženského fotbalu od roku 1991 až po současnost. Polovinu z nich vyhrály právě Američanky.

Laddaová byla nejen u toho, ale patří i k průkopnicím ženského fotbalu. Účastnila se jednoho táhlého soudního sporu fotbalistek v Americe, když na přelomu 70. a 80. let hrála za tým Pensylvánské univerzity.

„Byly jsme úspěšné, hrály jsme proti ostatním univerzitám, jezdily do zahraničí. Ale i když jsme reprezentovaly univerzitu, byly jsme samostatný klub. Když jsme zažádaly o větší podporu, odmítli se řídit Článkem IX a žádné peníze nám nedali. Podaly jsme žalobu a u soudu se to táhlo asi deset let. Já vím, směšné. Mezitím jsem z univerzity odešla, ale ten spor jsme nakonec vyhrály,“ vypráví historička ženského sportu o tom, že ani zavedení Článku IX před půl stoletím ženám bažícím po hraní fotbalu automaticky nic nezaručovalo.

Mimochodem – Pensylvánská univerzita nakonec oficiálně ustavila svůj tým a ten se před sedmi lety stal americkým šampionem. A v roce 2018 rozdala škola čestné uznání generaci hráček, které ji žalovaly, včetně Shawn Laddaové.