Bývalý velvyslanec Kolář: Než sečtou korespondenční hlasy, Trump se může prohlásit vítězem

Do amerických prezidentských voleb zbývá šest týdnů a kandidát demokratů Joe Biden podle průzkumů vede nad současným šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem o téměř 10 procent. „Máme před sebou televizní debaty, a to může být zlomové. Trump je predátor a Biden si od něj vysloužil přezdívku Spící Joe – uvidíme, jak budou debaty probíhat,“ říká v Interview Plus bývalý velvyslanec v USA Petr Kolář. Interview Plus Praha 21:26 21. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Biden v poslední době párkrát vypadal, jako by trochu vypadl z konceptu. Mezi lidmi kolují ošklivé povídačky, že je už opravdu trochu mimo a začíná u něj stařecká demence. Debata to může, nebo nemusí ukázat,“ dodává diplomat.

Trump je kritizován za nezvládnutí pandemie koronaviru, podle Koláře ale přišel se zajímavou taktikou: „Nedávno roztomile připustil, že to udělal schválně. To je takové Trumpovo kouzlo, že dokáže některé věci podat tak, že i jeho odpůrci musí připustit, že je to odzbrojující. On řekl něco ve smyslu: ‚Já to věděl, ale nechtěl jsem strašit lidi.‘“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

Současnému prezidentovi ale naopak pomáhá vlna protestů a nepokojů spojená s hnutím Black Lives Matter: „Trump toho dokázal velmi dobře využít. Připomíná to Richarda Nixona, který se během rasových bouří po zavraždění Martina Luthera Kinga prohlásil kandidátem práva a pořádku.“

Viceprezident Mike Pence dokonce prohlásil, že pokud se Joe Biden stane prezidentem, právo a pořádek ve Spojených státech skončí. „Biden je umírněný, středový demokrat a k nějakému extrému má opravdu hodně daleko. Ale když chcete psa bít, hůl si najdete,“ poznamenává Kolář.

Biden sice v průzkumech vede, v americkém volebním systému to ale nemusí být rozhodující. Kolář připomíná, že Hillary Clintonová v roce 2016 získala o téměř 3 miliony hlasů více, získala ale méně volitelů z jednotlivých států.

Rozdělená společnost

V letošních volbách budou velkou roli hrát korespondenční hlasy, podle odhadů jejich prostřednictvím může volit až 100 milionů Američanů, kteří se kvůli koronaviru budou bát volit prezenčně.

„Pokud se Trump během volební noci prohlásí vítězem, může se později ukázat, že jím není, protože začne přepočítávání korespondenčních hlasů. Ze zákona to musí být vyhlášeno nejpozději do 8. prosince – předá pak Trump moc?“ klade si otázku Kolář.

„V našich prezidentských volbách jsme to také měli: ‚Stop Drahošovi, stop migrantům‘. Žádná souvislost tam nebyla, ale zabralo to.“ Petr Kolář

Pokud Trump bude váhat s předáním moci, může to podle Koláře podrýt už tak vratkou důvěru Američanů v systém. „Ta zloba ve společnosti, to naštvání demokratů, kteří si nedovedou představit, že by to mělo pokračovat... Řada republikánů také nejsou Trumpovi fanoušci. Naopak jeho podporovatelé říkají, že Trump občas lže, ale dělá dobré věci. Zkrátka společnost je rozdělená,“ připouští Kolář.

A přichází s černým scénářem: „Hrozně si přeju, aby se to nestalo, ale jedna z možností jsou téměř revoluční pohyby ve společnosti, ne-li občanská válka.“

O platnosti voleb by případně rozhodoval Nejvyšší soud, ve kterém mají těsnou převahu konzervativní soudci, v pátek navíc zemřela liberální soudkyně Ruth Baderová Ginsburgová a Trump už oznámil, že příští týden představí svou kandidátku.

Kolář ale připomíná precedent, který vznikl, když v únoru 2016, necelý rok před koncem druhého období prezidenta Barracka Obamy, zemřel soudce Antonin Scalia. Republikáni tehdy v Senátu prosadili, že se nebude hlasovat, protože nového soudce by měl nominovat nový prezident.

„Mimochodem Scalia byl spíš konzervativcem a republikánem, ale velmi dobře vycházel se zesnulou Ginsburgovou. Byla to taková ukázka, jak má fungovat demokracie. Sice každý stál ideově jinde, ale panoval mezi nimi vzájemný respekt, úcta a sympatie,“ uzavírá Kolář.

Má Joe Biden vizi, anebo je anti-Trump? Poslechněte si záznam Interview Plus.