Nepovolit těžbu břidlice, zrušit HDP. Demokratičtí kandidáti na prezidenta USA debatovali o klimatu

Ve Spojených státech skončil sedmihodinový předvolební maraton, při kterém se mluvilo jen o klimatické krizi a možných řešeních. Deset nejsilnějších uchazečů o demokratickou nominaci pro prezidentské volby v příštím roce představovalo své vize v přímém přenosu televize CNN. Každý měl 40 minut, aby představil své plány, jak krizi politicky řešit. Naléhavost tématu umocňovalo zpravodajství o hurikánu Dorian. Washington 10:24 5. září 2019

Moderátoři, odborníci a lidé v publiku řešili s prezidentskými kandidáty například hořící prales v Amazonii. Všichni uchazeči mluvili o elektromobilitě nebo o tom, jak budou hnát k zodpovědnosti ropné společnosti a jiné firmy, které vydělávají na úkor lidského zdraví a životního prostředí.

V souvislosti s tragickým děním okolo hurikánu Dorian se řešilo, co bude s miliony občanů, kteří žijí v oblastech, kde každoročně hrozí povodně kvůli hurikánům, rozvodněným řekám nebo zvedající se hladině moří.

Demokratičtí uchazeči o nominaci na prezidentskou kandidaturu Joe Biden - bývalý viceprezident Cory Booker - senátor za New Jersey Pete Buttigieg - starosta South Bend (Indiana) Julián Castro - bývalý tajemník pro bydlení a rozvoj měst Kamala Harrisová - senátorka za Kalifornii Amy Klobucharová - senátorka za Minnesotu Beto O'Rourke - bývalý zástupce Texasu Bernie Sanders - senátor za Vermont Elizabeth Warrenová - senátorka za Massachusetts Andrew Yang - podnikatel

Nikdy dříve jedno volební téma nezabralo takovou plochu ve vysílání, jako středeční debata. Kandidáti mluvili velmi odvážně, což je ovšem vzhledem k tomu, že se jedná teprve o primárky, obvyklé. Plošně se shodli na tom, že je třeba začít brát vážně vědecká varování a okamžitě znovu přistoupit k Pařížské dohodě a i nad její rámec se stát světovým leaderem při řešení klimatické krize.

Zdanit emise, nepovolit těžbu

Jejich návrhy často přesahovaly americké hranice. Například senátorka Elizabeth Warrenová apelovala na to, aby Spojené státy přemýšlely globálně. „Klimatu se týká i moje politika mezinárodního obchodu. Chcete dovážet zboží do Spojených států? Pak my chceme vědět, kolik uhlíkových emisí si vyžádala výroba,“ prohlásila. Od míry znečištění by poté chtěla upravit i cenu dovezeného zboží. „Nemůžeme se tvářit, že je vše v pořádku, protože emise vznikají při výrobě jinde ve světě.“

Její soupeř Joe Biden sliboval dojednat společnou akci Američanů s Číňany a dalšími velkými znečišťovateli.

Dále by kandidáti chtěli zdanit externality – hlavně uhlíkové emise, chránit veřejné pozemky nebo nepovolovat novou těžbu fosilních paliv. Vyzdvihovali také důležitost přechodu amerického zemědělství a průmyslu do stavu, který bude klimaticky udržitelný.

V USA rozhodnou středoví voliči. Vybírat si budou mezi Trumpem a levicí, myslí si novinář Anýž Číst článek

Padl také návrh na omezení nebo úplný zákaz takzvaného frakování, tedy těžby břidlicového plynu, který je sice považovaný za čistší palivo, ale při jeho těžbě dochází ke kontaminaci půdy a vody a únikům skleníkových plynů.

Mezi méně obvyklé návrhy patří i ten od podnikatele Andrewa Yanga, který by chtěl zrušit HDP jako měřítko ekonomické úspěšnosti a vytvořit nové, které by více zohledňovalo kvalitu života.

Další klimatický maraton demokratických kandidátů na prezidenta bude televize MSNBC vysílat za dva týdny.