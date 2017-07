Spojené státy by měly podle čínského stranického deníku ztichnout a neprovokovat režim KLDR

Čínská státní propaganda tvrdí, že země nemá dostatek vlivu na to, aby zastavila severokorejský jaderný program. Tvrdí to čínský stranický deník The Global Times. Ze současné situace na Korejském poloostrově naopak obviňuje Spojené státy a Jižní Koreu, které podle něj nutí ostatní státy ke stále většímu zbrojení. Peking 7:30 31. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Japonci před obrazovkou, která informuje o novém testu rakety KLDR | Foto: Toru Hanai | Zdroj: Reuters

Spojené státy by podle deníku spíše měly ztichnout a neprovokovat severokorejský režim. O úloze Číny naopak tvrdí, že Peking je z humanitárního hlediska povinen zlepšovat životní podmínky severokorejského lidu.

Čína sama je prý ohrožena severokorejskými zbraněmi a na adresu Washingtonu vzkazuje, že se nikdy nesmíří s obranným protiraketovým systémem THAAD. Pokud to prý bude nutné, Peking naopak znásobí své jaderné kapacity a bude to on, kdo bude nakonec největším vítězem - uzavírá list Global Times.

Severní Korea v pátek odpálila další mezikontinentální balistickou raketu. Informovalo o tom Japonsko, Spojené státy i Jižní Korea. Šlo o druhou zkoušku mezikontinentální střely.

Střela letěla zhruba 45 minut a dostala se do vzdálenosti 1000 kilometrů. Následně spadla podle premiéra Šinzóa Abeho do Japonského moře, a zasáhla tak exkluzivní ekonomickou zónu této země.

„Odpálení mezikontinentálních balistických raket jasně ukazuje, že se jedná o závažnou a skutečnou hrozbu pro naší národní bezpečnost," řekl Abe. Japonsko, Spojené státy, Čína, Jižní Korea a Rusko by tak podle něj měly vyvíjet na režim KLDR větší tlak.