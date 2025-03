Spojené státy nařídily zastavení kybernetických operací proti Rusku. Je to riskantní krok, píší média

Americký ministr obrany Pete Hegseth nařídil velitelství americké armády pro kybernetický prostor, aby zastavilo útočné kybernetické operace proti Rusku. Krok je zřejmě součástí širšího úsilí Washingtonu o zapojení ruského prezidenta Vladimira Putina do rozhovorů o Ukrajině a do nového vztahu se Spojenými státy, píše deník The New York Times (NYT).

Washington 12:36 3. března 2025