‚Snažíme se získávat naši zemi zpět.‘ Původní obyvatelé východního pobřeží získali kus půdy

Yvanette z národa Lenape se svou kolegyní | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Své tradiční kmenové slavnosti teď budou moci příslušníci národů Nanticoke a Lenape pořádat zase na svém vlastním území. Krajina ve státě Delaware, na východ od Washingtonu, kousek od pobřeží Atlantiku byla kdysi tradičním domovem jejich předků.

Teď se jim díky spolupráci se státem a finanční podpoře od několika neziskových organizací částečně vrací.

„Je to opravdu dobře, protože je to naše země, o kterou jsme před mnoha lety přišli. Teď se nám vrací, ale mít tu půdu je jedna věc. Další věc je mít peníze na to, abychom s ní mohli něco podniknout. Na tom teď pracujeme. Už jsme tu ale dokázali zřídit muzeum, komunitní centrum v budově bývalé kmenové školy. Ta země je spojená s naší historií… těžko se tohle vysvětluje,“ pokouší se vyložit význam tohoto počinu Herman Jackson, stařešina národa Nanticoke.

Herman Jackson, stařešina národa Nanticoke | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Jde vlastně o symbolický zisk. Jeho kmen dostal zpět území, které je podobně veliké jako čtverec o straně dlouhé 350 metrů.

Původní američtí obyvatelé ale rozhodně o půdě nepřemýšlejí jako o obchodním artiklu. Pro ně jde o součást kultury, historie, domova, o který je potřeba pečovat, zkrátka vlastní identity.

„Každý kus půdy, na kterém teď kdokoli z Američanů žije, býval původních obyvatel. Ale my k té půdě nepřistupovali jako vlastníci. Prostě jsme tu žili. A krádež té země je pro nás, jako kdyby vám ukradli děti. A děje se to pořád dál. Snažíme se to zastavit. A snažíme se získávat naši zemi zpět jako tady. Mít její část zase pro sebe, mít kde pořádat naše slavnosti a kde se sházet, to pro nás má velký význam,“ vypráví Yvanette z národa Lenape, v jeho jazyce se jmenuje Tančící temná hvězda.

Její kmen plánuje na získaných pozemcích vytvořit například divokou zahradu, kde bude pěstovat potraviny. Návrat půdy původním obyvatelům je tak zároveň krokem k ochraně přírody.

Natosha Carminová, náčelnice národa Nanticoke | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

I to motivovalo environmentální organizace, aby s tím domorodcům ve zdejší hodně turistické oblasti pomohly.

„Developeři tady stavějí komplexy se šesti sedmi sty domů. Na to už tady ani nestačí silnice. Takže jakýkoli pozemek tu získáme zpět, tak je to velmi důležité. Můžeme o něj pečovat po svém a být zase správci země. Myslím, že dovedeme žít udržitelně a že jsme vytrvalí,“ říká Natosha Carminová, náčelnice národa Nanticoke.