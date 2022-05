Někteří Američané jsou proti posílání zbraní na Ukrajinu. Jsou mezi nimi republikáni i pacifisté

Když výzkumníci z agentury YouGov dělali generační průzkum o válce na Ukrajině, zjistili velké rozdíly ve vnímání. Víc než v Evropě se projevovaly ve Spojených státech. Nejstarší generace byla pro-ukrajinská. Z Američanů, co už nezažili studenou válku, sympatizoval s Ukrajinou jen asi každý druhý, zbytek nevěděl a skoro deset procent sympatizovalo s Ruskem. Co si takoví Američané myslí, zjišťoval zpravodaj ve Spojených státech Jan Kaliba. Od stálého zpravodaje Washington 16:26 19. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Republikán Kris před svým autem s nálepkami kampaně Donalda Trumpa | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Studentky z Washingtonu Olivia a Tuanna jsou pacifistky, volí v Americe progresivní kandidáty, Joe Biden v Bílém domě je pro ně z nouze ctnost a přemýšlejí, jak by měl jejich ideální prezident přistupovat k americkému angažmá v NATO a k situacím, jako je teď ruská válka na Ukrajině.

„Já se v tomhle snažím být idealistka. Nechci, abychom museli válčit a obětovat lidi v konfliktech mezi dvěma vládami. Samozřejmě, pokud je to humanitární krize jako teď na Ukrajině, vyžaduje to naši pomoc, a já nejsem proti tomu,“ uvažuje Tuanna.

Demokratická strana ovládající Kongres vystupuje při klíčových hlasováních o pomoci Ukrajině jednotně. Několik jednotlivců hlasovalo proti u otázek typu zákaz dovozu ruské ropy a podobně.

Republikánů proti podpoře Ukrajiny naopak přibývá. Na začátku března hlasovali tři z nich proti nezávazné rezoluci, která mimo jiné požadovala po Rusku příměří. Při posledním hlasování ve Sněmovně už jich bylo přes padesát.

Republikáni proti členství v NATO?

Postoj republikánů je v souladu s uvažováním některých jejich voličů, jako je mladý konzervativec Alex z Ohia. Ukrajina podle něj uvízla v konfliktu mezi dvěma skupinami nepřátelskými také vůči Americe – ruským režimem a globalistickými elitami.

„Je mi Ukrajinců moc líto. Ale jestli jim máme pomáhat – to je velmi složitá otázka. Možná by bylo nejlepší, kdyby jim pomáhali jen jednotliví Američani sami za sebe, než se všechno vyjasní,“ míní Alex.

„Ale aby tam naše vláda posílala zbraně, to si myslím, že nepomáhá nikomu. Ani nám, ani Ukrajincům. Je to znak eskalace z naší strany a může to věci akorát zhoršit. Tak to aspoň vidím já,“ říká příznivec Donalda Trumpa.

Smysl podle Alexe nemá ani americké členství v NATO a mechanismus zaručující vzájemnou obranu jeho členů při napadení.

„NATO bylo svého času důležité, ale teď v něm pro nás nevidím moc užitku. Ostatní země dlouhodobě spoléhají na pomoc Spojených států a neplatí svůj podíl. Amerika do toho vkládá spoustu peněz, a nic z toho nemá.“

„A pokud jde o vzájemnou pomoc – máme teď spoustu problémů tady doma. Být smluvně vázaný pomáhat jiným podle mě není užitečné. Pokud se něco stane v Evropě, měli bychom to vyhodnotit a zapojit se, jen pokud to bude situace vyžadovat. Ale ne kvůli závazku v NATO,“ dodává.

‚Máme vlastní problémy‘

O něco málo smířlivější je vůči podpoře Ukrajiny a závazkům vůči partnerům v NATO Kristopher Anderson z města Akron v Ohiu, aktivní v lokální politice a také velký příznivec Donalda Trumpa.

„Už jsme jim toho poslali hodně. Ano, posílejme jim zbraně, aby mohli s Ruskem bojovat, ale ne víc. Ne peníze, určitě tam nechci naše vojáky nebo piloty. Jsem pro kandidáty, kteří vidí, že máme vlastní problémy, a nechtějí, abychom se moc angažovali na Ukrajině,“ vysvětluje své preference Kris.

„Kdyby Rusko napadlo i někoho z našich partnerů v NATO, pak bychom asi neměli na výběr a byli nucení se zapojit, protože to vyplývá z pátého článku smlouvy. Nechceme, ale museli bychom to udělat,“ uzavírá.