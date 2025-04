Americký prezident Donald Trump řekl, že se Spojené státy přestanou pokoušet ukončit válku na Ukrajině, pokud Moskva nebo Kyjev příliš ztíží zastavení konfliktu. Zároveň ale poznamenal, že nechce říct, že odchází od jednacího stolu. Spojené státy zvažují, že by uznaly ruskou kontrolu nad poloostrovem Krymem. „Trump není politik, ale je byznysmen, který je zvyklý tvrdě vyjednávat,“ vysvětlil pro Radiožurnál šéf Asociace vyjednavačů Radim Pařík. Rozhovor Washington/Kyjev 17:56 19. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trump chce vyvolat chaos mezi politiky v Evropě, míní expert | Foto: Carlos Barria | Zdroj: Reuters

Jak si vykládáte Trumpův signál? Jde o taktiku ve vyjednávání, nebo náznak rezignace?

Musíme si uvědomit, že ačkoliv je Donald Trump americký prezident, tak není politik, ale je byznysmen, který je zvyklý velmi tvrdě vyjednávat. To, co vyslovil, je hrozba s pozvánkou k jednacímu stolu, protože použil podmiňovací způsob. Říká, že Amerika může ukončit podporu Ukrajiny, ale neříká, že to udělá. Současně tvrdí, že je připravený dál jednat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Spojené státy si hájí hlavně vlastní zájmy. Trump chce vyvolat chaos mezi evropskými politiky, míní expert

Celou situaci musíme vidět v kontextu byznysu a toho, že Donald Trump chce nerostné bohatství Ukrajiny a chce, aby se snížila cla na produkty ze Spojených států, protože Spojené státy mají výrazné ekonomické problémy.

Hrozbu vyslovil ministr zahraničí, to je klasická vyjednávací strategie - říkáme jí svázané ruce, což znamená, že vyslovíme hrozbu přes třetí osobu, která se odkazuje na někoho, kdo věc ve skutečnosti může rozhodnout. Tím se otevírá prostor k vyjednávání.

Když si zrekapitulujeme dosavadní průběh vyjednávání, jak si podle vás zástupci Spojených států vedou?

Zástupci Spojených států hájí hlavně svoje vlastní zájmy. Musíme si uvědomit, že Donalda Trumpa na konci dne až tolik nezajímá válka na Ukrajině, ale zajímá ho jeho celní a ekonomický souboj s Čínou, která ovládá americký státní dluh. Z perspektivy Spojených států je všechno správně. Nás jímá hrůza, protože víme, že se odehrává válka v Evropě, Rusko je agresor a že napadl Ukrajinu.

Donald Trump chce vyvolat mezi politiky EU chaos, aby s ním mluvil každý jednotlivě. Nechce, aby se EU sjednotila, z jeho pohledu dělá všechno správně.

Jaký smysl mělo známé extempore v Oválné pracovně Bílého domu, kdy se prezident a viceprezident nevybíravě pustili do Volodymyra Zelenského?

To byla velmi nešťastná situace a něco takového by se v diplomacii vůbec nemělo stát. Celé to ve mně vyvolávalo dojem, že situace byla připravená a že se mělo jednat o dehonestaci prezidenta Zelenského před americkými občany. To byl signál, ve kterém Donald Trump říká, že prezidenta Ukrajiny už k ničemu nepotřebuje, protože když válka skončí, tak prezidentem nebude.

3:30 Pondělíček: Hádka v Bílém domě nebyla jen o nešikovnosti, ale o hlubokém rozporu v chápání míru Číst článek

Byla to diplomatická katastrofa, která otevřela úplně nové přístupy k vyjednávání, jaké jsme nikdy nezažili. Doufám, že dveře těchto postupů velmi brzy zase zavřeme a už je nikdy neuvidíme.

Putinova strategie

Jakou taktiku vyjednávání používá Vladimir Putin?

Vladimir Putin je dlouhodobý stratég, který dokáže čekat. Když si vzpomeneme na jeho telefonický rozhovor s Donaldem Trumpem, tak nechal čekat amerického prezidenta mnoho dlouhých minut na telefonu, než se sám přihlásil. Vladimir Putin ukazuje svým protějškům sílu a říká: „Počkejte si na mě.“

Vycházel i z toho, že Donald Trump má rád, když věci vyřeší velmi rychle a velmi efektivně a nerad ztrácí čas. To je slabina amerického prezidenta. Vladimir Putin sleduje zájmy Ruska a sleduje, aby zanechal nějakou výraznou stopu jako nový ruský car, až skončí v prezidentském úřadu a odejde z tohoto světa.

Třicetidenní částečné příměří týkající se útoků na energetiku v pátek uplynulo. Obě strany se obviňovaly z jeho porušování. Jak se dá dál postupovat ve vyjednávání, pokud není dodrženo ani to, co už bylo vyjednáno?

Vycházíme z toho, že když uzavíráme dohodu například v kontextu byznysu nebo úplně běžně v rodině, tak se snažíme dodržet slovo, které jsme dali. V politice to často funguje úplně obráceně. Udělá se prohlášení a ani jedna ze stran dohodu nedodrží a všechny strany s tím dopředu počítají.

7:17 Klíč ke konci války leží v Moskvě. Dokud Rusko bude chtít válčit, Spojené státy nic neudělají, míní expert Číst článek

To neznamená, že vyjednávání končí. Pouze pak probíhají za zavřenými dveřmi, je to standardní postup a výsledky se dozvídáme postupně. Nesmíme zapomenout, že v politice a diplomatických vyjednáváních často funguje „vrtěti psem“. To znamená, že se vyšle zpráva, která není relevantní, aby zakryla něco mnohem důležitějšího.

To si myslím, že se děje, protože Donald Trump už připouští uznání Krymu, rozdělení Ukrajiny, ale současně chce nerostné bohatství.

Bylo vůbec částečné příměří k něčemu? Zdá se, že není vůle ho prodloužit.

Myslím si, že každý zachráněný lidský život stojí za to, aby příměří bylo. Na druhou stranu je to první test toho, zda spolu můžeme vůbec mluvit a uzavírat a dodržovat dohody.

Návrat do hry

Co by mohla udělat Ukrajina pro to, aby se dostala do hry ve vyjednávání?

Ukrajina by potřebovala silnou podporu například jednotné EU. Spojené státy americké jsou velká země s mnoha stamiliony obyvatel stejně jako Ruská federace, ale když sečteme obyvatele EU, tak je to mnohem větší síla a obrovská ekonomická síla. Spojené státy v současné době nemohou přestat obchodovat s EU nebo s Čínou.

Kdyby se prezidentu Zelenskému podařilo s představiteli EU seřadit do jednoho šiku a vystupovat jedním hlasem, tak v tu chvíli americký prezident mluví jen s jediným představitelem. To by byla obrovská síla, Ukrajina by byla zpátky ve hře.

Šéf Asociace vyjednavačů Radim Pařík | Foto: Alžběta Boháčová | Zdroj: Český rozhlas

Šéf Asociace vyjednavačů Radim Pařík | Foto: Alžběta Boháčová | Zdroj: Český rozhlas

Trump během prezidentské kampaně prohlásil, že by mohl Putina donutit přestat bojovat do dvaceti čtyř hodin po svém nástupu do Oválné pracovny, což bylo 20. ledna. Spojené státy lhůtu prodloužily do Trumpových prvních 100 dnů ve funkci, které se završí 30. dubna. Je šance, že by se to mohlo opravdu stát?

Politici řeknou ve volební kampani cokoliv. Když se podíváme na amerického prezidenta s jeho obrovským sebevědomím, egem a stylem vystupování, tak už když vyslovoval tato slova, tak jsme si mohli myslet, že to je spíše chvástání než realita. To, že by se ale podařilo ukončit válku do 30. dubna, je velmi nepravděpodobné, protože tam je obrovské množství zájmů, spousta zraněných lidí nejenom fyzicky, ale i duševně. Všechny tyto emoce trvají.

Rusko a Spojené státy se dohodnou na ukončení války na Ukrajině ve chvíli, kdy budou zohledněny jejich zájmy.

Audiozáznam rozhovoru si můžete poslechnout v úvodu článku.