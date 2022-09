Amerikanista: Trump má věrnou základnu voličů. Kdyby přišel o ty umírněné, demokratům by to stačilo

V listopadu se budou ve Spojených státech konat volby do Sněmovny reprezentantů a Senátu. Amerikanista Jiří Pondělíček očekává, že stejně jako v minulosti v nich ztratí strana vládnoucího prezidenta, tentokrát demokraté. „Bylo by velké překvapení, kdyby se jim podařilo udržet sněmovnu. Zároveň mají demokraté – a před pár měsíci to ještě neplatilo – slušnou šanci udržet si většinu v Senátu. To uznávají i vysoce postavení republikáni,“ odhaduje. Praha/Washington 14:40 14. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump | Foto: Carlos Barria | Zdroj: Reuters

Američtí voliči se budou podle Pondělíčka nejspíš rozhodovat ve volbách „skrze svoji peněženku“.

„Ať už inflace je, či není prezidentova chyba, ať je jeho chyba cena benzinu, nebo není, je to metrika, kterou používá velká část voličů. A byť se situace teď zlepšuje, je vidět, že šance demokratů i oblíbenost prezidenta Joea Bidena to silně podrývá,“ soudí Pondělíček.

Volebním tématem naopak není podpora Ukrajiny. „Většina Američanů zatím stojí za dodávkami zbraní. Domnívám se, že úspěšná ukrajinská ofenziva může tuto podporu ještě zvýšit, protože dává naději na vítězství,“ soudí amerikanista.

Zahraničněpolitická témata ale volby ve Spojených státech většinou nerozhodují a proti podpoře Ukrajiny není – vyjma výrazně protrumpského křídla republikánů – skoro nikdo. „Těžko to může být téma, když ho tam strany nevnáší,“ říká Pondělíček.

Trump a tajné zprávy

Téma, které by ale mohlo volby ovlivnit, je vyšetřování exprezidenta Donalda Trumpa z podezření, že po konci svého mandátu odvezl do soukromého sídla dokumenty, které mají patřit státu, včetně tajných zpráv.

„Útržky, které máme, jsou krajně znepokojivé. Takto tajné dokumenty nemají v soukromém sídle exprezidenta co dělat. Archiválie z hlediska zákona prostě nepatří prezidentovi, ale americké vládě, potažmo všem Američanům. A dokumenty týkající se jaderných zbraní, spojeneckých i amerických, to jsou asi ty nejcitlivější informace, které lze sehnat,“ upozorňuje amerikanista Pondělíček.

Trump se hájí tím, že dokumenty odtajnil ještě jako prezident. „Pro to neexistuje žádný písemný doklad,“ namítá amerikanista. „Ty dokumenty mu prostě nepatří bez ohledu na to, jestli jsou, nebo nejsou tajné.“

Donald Trump má stále velice věrnou základnu mezi republikánskými voliči, soudí Pondělíček:

„U nich platí to, co Trump řekl už v kampani, tedy že by mohl zastřelit někoho na Páté avenue za bílého dne a stejně by o ně nepřišel. Ale umírněnější republikány, případně lidi, kteří oscilují, by to odradit mohlo.“

Projevilo se to podle něj už v doplňovacích volbách na Aljašce, kde se volí dvoukolově a ve druhém kole se přepočítávají hlasy od neúspěšných kandidátů.

„Celkem překvapivě tam vyhrála demokratka a podařilo se jí získat poměrně slušnou část hlasů od v pořadí třetího republikánského kandidáta, část republikánských voličů navíc zůstala doma,“ popisuje amerikanista.

„To je přesně ta dynamika, kterou by si demokraté přáli. Nepotřebují přesvědčit všechny republikány, ale u nejvíce protrumpovských kandidátů jim bude stačit, pokud část voličů zůstane doma, anebo se dokonce rozhodne podpořit umírněného demokrata.“

