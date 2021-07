Sněmovna reprezentantů schválila komisi k vyšetření útoků na Kapitol. Pro byli jen dva republikáni

Předsedkyně Sněmovny reprezentantů, demokratka Nancy Pelosiová, ustanovení speciální komise pro vyšetřování lednového vtrhnutí do Kapitolu oznámila minulý čtvrtek. Stalo se tak po tom, co republikánští zástupci v Senátu zablokovali ustanovení obdobné rady, jejímiž představiteli měli být jak demokratičtí, tak republikánští zákonodárci.

Vznik výboru nyní podpořilo 222 poslanců, proti se jich vyslovilo 190. Příznivci ustavení komise byli v drtivé většině z Demokratické strany. Ta aktuálně Sněmovnu reprezentantů i ovládá.

Pelosiová uvedla, že je z výsledku „zdrcená“ a stále doufá, že by v budoucnu mohlo dojít na ustavení výboru i s republikánskými členy. Kongres se ale podle jejích slov musel nyní posunout.

Lies fueled the violent insurrection to block election certification & the peaceful transfer of power that is the cornerstone of our democracy. Yet Republicans in Congress want to bury the truth of the attack. The Select Committee will investigate Jan. 6th & defend our democracy. pic.twitter.com/U5A9RSDD3Q