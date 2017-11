Spojené státy zadržely šéfa nadace čínské CEFC. Podezřívají ho z korupce a praní špinavých peněz

Spojené státy kvůli podezření z rozsáhlého uplácení představitelů Čadu a Ugandy zadržely někdejšího vysokého hongkongského činitele Patricka Ho Čch'-pchinga, který nyní působí jako generální tajemník nevládního výboru China Energy Fund Committee (CEFC). V úterý o tom informoval portál listu South China Morning Post. Washington 21:56 21. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Logo čínské společnosti CEFC | Foto: Aizhu Chen | Zdroj: Reuters

Výbor CEFC je označován za nadaci soukromého čínského konglomerátu CEFC China Energy, který ho také plně financuje. Tato korporace mimo jiné učinila značné investice v České republice a předseda představenstva firmy Jie Ťien-ming je čestným poradcem českého prezidenta Miloše Zemana. Spolu s Hoem byl zadržen i bývalý senegalský ministr zahraničí Cheikh Gadio.

Čínské investice? Zatím nula nula nic, nákup Slavie a pivovarů je jen PR, říká ekonomka Číst článek

Americké ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že Ho a Gadio nabídli čadskému prezidentovi Idrissu Débymu úplatek dva miliony dolarů (43,4 milionu korun) výměnou za licence v ropném průmyslu. Dalších 500 000 dolarů, které měly usnadnit získání lukrativních zakázek v zemi, bylo posláno na účet, jehož majitelem je ugandský ministr zahraničí Sam Kutes.

Ho také poskytoval ugandskému prezidentovi Yowerimu Museveniovi a ministrovi zahraničí Samu Kutesaovi dárky a přísliby budoucích výhod, mimo jiné i podílu na zisku. Kutesa roku 2015 působil jako předseda Valného shromáždění OSN. Jistá zpráva čínských médií z té doby zaznamenala společné vazby šéfa CEFC China Energy Jiea a Kutesu. Jie byl v oné zprávě označen jako zvláštní čestný poradce Valného shromáždění OSN.

Klíčový partner

Manhattanský žalobce Joon Kim v prohlášení naznačil, že Ho a Gadio mohli jednat ve své korupční aktivitě jménem jistého čínského energetického konglomerátu. Žádné jméno společnosti neuvedlo ani ministerstvo spravedlnosti. Podle South China Morning Post ale podrobnosti v podkladech pro newyorský soud ukazují právě na CEFC China Energy.

„Jako nevládní a nezisková organizace není fond zapojen do žádných komerčních aktivit CEFC China Energy,“ uvedl podle Reuters v dnešním prohlášení konglomerát s odkazem na fakt, že Ho stojí v čele výboru China Energy Fund Committee.

Korporace rovněž uvedla, že v Ugandě nemá žádné investice a že její aktivity v Čadu byly převzaty přes tchajwanskou státní společnost Chinese Petroleum Corporation. „Společnost bude tuto záležitost sledovat a podle vývoje podnikne potřebné kroky,“ dodala CEFC China Energy.

Tvrdík hrozí, že CEFC přestane podporovat český fotbal. Liga navíc přišla o titulárního sponzora Číst článek

Reuters poznamenal, že CEFC China Energy je klíčovým partnerem v projektu novodobé Hedvábné stezky (One Belt, One Road), což je iniciativa čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. Cílem je podpora obchodu mezi Evropou a Čínou včetně rozsáhlé obnovy infrastruktury rozvojových zemí, přes něž jsou plánovány železniční i námořní trasy.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí v úterý v rámci pravidelné tiskové konference sdělil, že žádné podrobnosti k případu nezná. Dodal, že vláda neustále nabádá čínské společnosti, aby v rámci svých zahraničních aktivit působily vždy ve shodě s místními zákony a předpisy.

Ho před vstupem do CEFC zastával řadu vysokých funkcí v hongkongské samosprávě, kde byl od roku 2002 do července 2007 ministrem vnitra. Policie 68letého Hoa zadržela v New Yorku minulý týden v sobotu, o den dříve pak dopadla 61letého Gadioa.

Oba již byli obviněni z porušování zákona proti zahraniční korupci a z praní špinavých peněz. Podle South China Morning Post jim v případě uznání viny hrozí až 20 let vězení. Hoův právní zástupce Ed Kim se k případu odmítl vyjádřit.