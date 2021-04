USA nabídly, že oživí stagnující jednání mezi Libanonem a Izraelem o námořní hranici

Spojené státy jsou připraveny zprostředkovat jednání o námořní hranici mezi Libanonem a Izraelem. V Bejrútu to ve čtvrtek řekl náměstek amerického ministra zahraničí David Hale. Může to podle něj pomoci libanonské ekonomice, která se dostala do hluboké krize.

Bejrút 11:31 15. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít