‚Společně proti ožebračování.‘ Tisíce lidí na Slovensku protestovaly proti návrhu konsolidace
Lidé na Slovensku protestovali proti návrhu nových úspor. Zatíží především drobné živnostníky a podnikatele, vláda je přesto obhajuje jako nezbytné. Demonstrace svolala nejsilnější opoziční strana Progresivní Slovensko a konaly se v šestnácti městech po celé zemi. Jen do centra Bratislavy přišly tisíce lidí.
„Máme toho dost,“ prohlásil předseda Progresivního Slovenska Michal Šimečka. „Tady nejde jen o peníze, tady jde o něco mnohem horšího. Vláda nám bere naši důstojnost,“ doplnil. Akci podpořily i další slovenské opoziční strany, mezi nimi byla například i strana Svoboda a Solidarita (SaS), jejíž lídr Branislav Gröhling vyzval ke generální stávce na 17. listopadu.
Gröhling ve svém proslovu také zkritizoval výroky ministra financí Ladislava Kamenického směrem k lidem ohrožených konsolidací. „Pustíte si televizi a tam vidíte ministra Kamenického, jak se usmívá a řekne vám, že si máte zavařit džem a upéct sušenky. Za chvíli nám vzkáže, abychom si postavili i tu dálnici do Košic sami, protože bude levnější,“ řekl.
Právě tento svátek je jeden ze tří, u kterých slovenská vláda plánuje v rámci konsolidace zrušit pracovní volno.
Demonstrace v Bratislavě se zúčastnil také český vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), který kandiduje v letošních sněmovních volbách. „Já jsem dnes přijel Slováky v jejich cestě podpořit na Námestie slobody, na manifestaci za proevropské směřování Slovenska,“ napsal na sociální síti X.
Na protest přišla také také výtvarnice Jana. „Ukazujeme na venek, že ne všichni souhlasíme, kam nás tato vláda tahá,“ říká.
IT technik Martin si sebou na demonstraci přinesl velkou vlajku Evropské unie a taky hlasité kazuu. I jemu vadí kroky slovenské vlády, kritizuje hlavně vazby na Rusko, ale i konsolidace. „Každého z nás se dotkne, někoho víc, někoho míň. Některých už teď. A ty svátky… to byla ta poslední věc, která byla na Slovensku příjemná a teď nám to chtějí sebrat.“
Třetí konsolidační balíček vlády Roberta Fica má přinést do rozpočtu v přepočtu 66 miliard korun. Počítá se se zvýšením odvodů pro zaměstnance i živnostníky, větším zdaněním lidí s vyššími příjmy nebo právě i zrušením pracovního volna u tří státních svátků.
Slovenská vláda trvá na tom, že nepopulární kroky jsou nevyhnutelné kvůli vysokému deficitu a špatnému hospodaření předchozích vlád. Jenže nezávislá rozpočtová rada už dříve připomněla, že ani dva předchozí balíčky v přepočtu za 114 miliard korun hospodaření státu výrazně nezlepšily.