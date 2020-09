Rusko vysílá elitní výsadkářské divize na cvičení do Běloruska. ‚Vrátí se domů,‘ zdůraznilo ministerstvo

Rusko vyšle jednotky své elitní výsadkářské divize ze Pskova na společné cvičení do Běloruska. Oznámilo to v neděli podle agentury TASS ruské ministerstvo obrany. Taktické cvičení pod názvem Slovanské bratrství-2020 se bude konat od 14. do 25. září na běloruském polygonu Brestskij a ruští výsadkáři se po jeho skončení vrátí domů, zdůraznilo ministerstvo obrany ve svém prohlášení.

