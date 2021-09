Reakce Francouzů je přehnaná, míní amerikanista. Kontrakt na ponorky USA a Austrálie je strategický

Dohoda mezi Spojenými státy, Velkou Británii a Austrálií zmařila původně sjednaný obchod Australanů s Francií, která měla zemi dodat dieselelektrické ponorky. Podle nového kontraktu USA svému spojenci v Oceánii dodají ponorky jaderné. „Já postup Austrálie naprosto chápu,“ obhajuje pro Český rozhlas Plus učiněné kroky vojenský a bezpečnostní analytik Lukáš Visingr, podle kterého je vyzbrojení jádrem v dané oblasti potřeba. Praha/Paříž/Canberra 18:54 22. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tajné služby sledovaly telefonní číslo francouzského prezidenta Emmanuel Macrona | Foto: POOL | Zdroj: Reuters

Francie nicméně přišla o obchodní zakázku takových rozměrů, že si je obyčejný občan dovede jen stěží představit, vysvětluje rozezlení Francouzů senátor Pavel Fischer (BEZPP), který v zemi působil jako diplomat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tomáš Klvaňa: Reakce Francouzů je přehnaná. Kontrakt na ponorky mezi USA a Austrálií je strategický

Politické vedení státu v odpověď na zrušení kontraktu odvolalo své velvyslance z Washingtonu i Canberry a prezident Emmanuel Macron dokonce poprvé po 17 letech neodjel na valné shromáždění OSN a poslal za sebe ministra zahraničí. „Je to neuvěřitelně silný vzkaz,“ upozorňuje Fischer.

Tato reakce je ale podle odborníka na USA z New York University v Praze Tomáše Klvani naprosto přemrštěná. „Myslím si, že Francie si tím začíná škodit,“ říká a poukazuje na specifika vztahů mezi Spojenými státy a Velkou Británií.

„Jsou opřené o společný jazyk, kořeny, vnímání světa nebo anglosaskou kulturu… To je něco, co my v kontinentální Evropě nechápeme dost důsažně,“ tvrdí Klvaňa v pořadu Téma dne. A má za to, že podobné vztahy, jako má Británie s USA téměř automaticky, by mohla některá z mocností nebo menších států EU jen stěží navázat.

Kontrakt s Austrálií je navíc podle Klvani strategicky obhajitelný. Přesto uznává, že nová americká vláda Joea Bidena své kroky se spojenci v Evropě nedostatečně konzultuje.

Hrozba Číny

Australský premiér chápe zklamání Francie ohledně dohody o ponorkách. Svého rozhodnutí však nelituje Číst článek

Strategické stránce věci rozumí i senátor Pavel Fischer, který připomíná, že v některých případech je obchod zkrátka až na druhém místě: „Hrozba Číny je totiž obrovská. Na Pražském hradě to možná ještě nevědí, ale Čína staví své ozbrojené síly s takovou rychlostí, že bychom si měli začít dávat pozor a jako demokracie začít budovat aliance. V tomto smyslu dělají Spojené státy dobrou práci a dělají ji i za Českou republiku nebo Francii.“

Demokratické státy se v podobných aliancích musí dohodnout na tom, jaké jsou v tuto chvíli priority.

„V tomto smyslu je i Česká republika povinna podřídit své obchodní a byznysové zájmy a mluvit i s největšími firmami, aby začaly brát do úvahy, že Čína si vykládá světový pořádek po svém a svá pravidla chce vnutit i českým občanům. A tady už se musíme bránit,“ uzavírá Fischer.