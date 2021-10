Vláda USA se obrátila na nejvyšší soud, aby po dobu soudních pří zablokoval texaský potratový zákon

Americké ministerstvo spravedlnosti požádalo Nejvyšší soud Spojených států, aby na dobu probíhající soudní bitvy zablokoval vymáhání texaského zákona zakazujícího většinu potratů. Vláda odvolání avizovala poté, co minulý týden federální odvolací soud umožnil Texasu ponechat prozatím kontroverzní opatření v platnosti. O postupu sporu informují světové zpravodajské agentury. Washington 23:42 18. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ženy z Texasu protestující proti zákonu o potratech | Foto: Carlos Kosienski | Zdroj: Reuters

Zákon, který ve druhém nejlidnatějším státě USA platí od začátku září, je označován jako nejpřísnější platné opatření proti interrupcím v zemi. Zakazuje provádět potraty od chvíle, kdy lze zachytit srdeční aktivitu embrya, tedy přibližně od šestého týdne těhotenství.

Potrat nemohou podstoupit ani ty ženy, které otěhotněly v důsledku incestu nebo znásilnění. V USA přitom podle platného výkladu ústavy ženy mají právo na interrupci až do okamžiku, kdy se plod stává životaschopným, což nastává většinou po 20. týdnu.

Federální ministerstvo spravedlnosti texaský zákon považuje za zjevně protiústavní a v září požádalo federální soud o jeho dočasné zablokování. Soudce Robert Pitman této žádosti tento měsíc vyhověl, odvolací soud ale záhy jeho příkaz zneplatnil, a Texas tak může nadále potraty zakazovat. Právní bitva ohledně ústavnosti daného zákona známého pod zkratkou SB8 může u federálních soudů trvat ještě měsíce.

Ministerstvo spravedlnosti ve svém podání u nejvyššího soudu uvedlo, že rozhodnutí odvolací instance umožňuje Texasu nadále porušovat „precedenty tohoto (nejvyššího) soudu a ústavou daná práva jeho občanů“. Dále navrhuje, aby „vzhledem k důležitosti a naléhavosti otázky“ nejvyšší soud zvážil zahájit líčení ve věci SB8 ještě před finálními verdikty nižších instancí.

Agentura AP to označuje za neobvyklý krok a uvádí, že nejvyšší soud na takovýto postup přistupuje jen ve vzácných případech. Rovněž podle ní není jasné, zda vláda uspěje se snahou o předběžné zablokování zákona.

Jak AP připomíná, v devítičlenném soudním senátu je nyní šest soudců, kteří jsou považování za konzervativní, a že soud nedávno souhlasil s projednáním jiné snahy napadnout právo amerických žen na potrat. Co se týče sporů kolem SB8, nejvyšší soud už jednou odmítl jeho vymáhání zastavit, aniž by se zabýval obsahem opaření.

Odměna za žalobu

Zářijovým verdiktem zamítl stížnost na základě procedurálních otázek, které vyplývají z inovativní koncepce zákona. Ten zahrnuje nezvyklý mechanismus, který svěřuje vymáhání zákazu do rukou soukromých osob a umožňuje komukoli z celých USA žalovat kohokoli zapojeného do provedení potratu, ať už lékaře, zdravotní sestry nebo i řidiče, který těhotnou ženu dovezl do potratové kliniky.

Zákon také vytváří finanční motivaci pro podávání žalob, neboť žalujícím je v případě úspěchu nabízeno odškodné ve výši nejméně 10 000 dolarů (220 000 korun).

Texaská norma je považována za téměř úplný zákaz interrupcí, neboť podle zastánců práv na potrat se 85 až 90 procent těchto zákroků v Texasu provádělo právě až po šestém týdnu těhotenství. V době, kdy začne být možné u embrya pozorovat srdeční tep, ještě mnohé ženy ani netuší, že jsou těhotné.

O důsledcích zavedení přísné restrikce nedávno informoval deník The New York Times, který popsal mimo jiné nápor pacientek v jedné z potratových klinik v sousedním státě Oklahoma. Z Texasu se tam vydala i 22letá Samerah, které se nepodařilo potrat podstoupit doma v Houstonu poté, co lékaři na poslední chvíli u embrya zaznamenali srdeční tep. „Prostě jsem bulela a bulela a bulela,“ popsala svou reakci matka dvouletého syna, pro kterou nebylo vůbec snadné zorganizovat následnou cestu do dalekého Oklahoma City. „Je to jako by nechápali, že jsme skuteční lidé,“ řekla Samerah na adresu strůjců zákona SB8.