Ukrajinští vojáci se na dohled od separatistů chystají na invazní vojska. Místní ztratili naději na mír

„Kolem páté hodiny ráno jsem byla doma a šla zrovna z obýváku do kuchyně, když v tom začalo ostřelování. Všechno se začalo třást, sklo létalo kolem. Schovala jsem se pod schody a čekala, až to skončí. Bylo to příšerné, hrozné!“ svěřila se reportérovi agentury Reuters 68letá Zoja, která žije ve městě Novoluhanske nedaleko Horlivky.

Říká, že po Putinově pondělním rozhodnutí uznat nezávislost samozvaných lidových republik, ztratila naději. „Neočekávám už nic dobrého. Jsem tak naštvaná a mám všeho dost! Posledních osm let tady nežijeme, ale jen přežíváme.“

Ukrajinská armáda dobyla Novoluhanske od Moskvou podporovaných separatistů v roce 2017. Boje, které začaly ještě o tři roky dříve, ale stále trvají a na životech místních si vybírají krutou daň. Nemají totiž kam odejít.

Vojáci hlídkující v zákopech se obávají, že separatistické síly, nyní s plnou podporou ruských vojáků, brzy dorazí a pokusí se získat Doněckou oblast.

„Na invazi Ruské federace a Doněcké a Luhanské lidové republiky jsme připraveni. Netuším ale, jak velká bude jejich armáda,“ popsal jeden z hlídkujících vojáků Oleksij.

Ilustrační mapka s vyznačením Doněcké a Luhanské oblasti a území kontrolované „separatisty“ | Zdroj: ČTK